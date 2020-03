Pedro Santos Vicente reforça Departamento de Marketing da LIVEPLACE

A LIVEPLACE, líder nacional na venda de soluções construtivas , faturou 27 milhões de euros no ano de 2019, valor que representa uma consolidação dos seus resultados. Esta facturação corresponde a 8% de crescimento no mercado nacional.





A LIVEPLACE tem neste momento 11 lojas em funcionamento no território nacional: Sabugal, Viseu, Santa Maria da Feira, Porto, Braga, Ourém, Vialonga, Sacavém, Sintra, Olhão e Albufeira .





Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido até agora, a LIVEPLACE irá dar seguimento às parcerias com marcas de referência no mercado: Yessos Albi, Knauf, Gypfor, Baumit, Arbiton, Kronopol, Rockwool, Trespa, Viroc, Dyrup, Sika, Enke, Mapei, Velux, Makita, entre outras, e vai procurar em 2020 alargar a sua rede de parcerias e projectos.





"Queremos reforçar a nossa presença no mercado. Procuramos ter a melhor oferta de produto, disponibilizamos um leque completo de soluções inovadoras nas áreas de Coberturas, Fachadas, Interiores e Pisos, aplicáveis tanto em novas Construções como na Reabilitação de Edifícios , geograficamente cobrimos qualquer parte do país, quer através da nossa rede de lojas quer através da nossas rotas de entrega, temos grande disponibilidade de stock e para entrega imediata, temos os melhores profissionais a darem acompanhamento aos nossos clientes. Acredito que 2020 será mais um ano de crescimento a nível de facturação e de clientes.", refere Tiago Vilar, Diretor-Geral e Comercial da LIVEPLACE.





Na perspetiva do crescimento sustentado, recentemente a LIVEPLACE contratou Pedro Santos Vicente para Gestor de Marketing. A estratégia será aumentar a notoriedade de marca LIVEPLACE junto do mercado e estabelecer a marca como a escolha dos profissionais para 2020. Pedro Santos Vicente tem larga experiência na gestão de marcas, tendo inclusivamente estado no lançamento das marcas MELOM Obras e QUERIDO MUDEI A CASA Obras.





Sobre a LIVEPLACE:

Sob a marca comercial LIVEPLACE desde 2011, a história da Palegessos nasce em 1996 através da vontade e espírito empreendedor do Sr. Joaquim Vilar que abriu a primeira loja no Sabugal, atual sede da empresa. O boom na construção aliado a uma boa gestão e capacidade de inovação fez desta empresa líder nacional na venda de soluções construtivas, tendo atualmente 11 lojas espalhadas pelo país (Sabugal, Viseu, Santa Maria da Feira, Porto, Braga, Ourém, Vialonga, Sacavém, Sintra, Olhão e Albufeira). www.live-place.com