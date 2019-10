Peregrinos em segurança com a Euromaster

A Euromaster, juntamente com a Associação Portuguesa de Segurança e Prevenção Rodoviária tornou a caminhada dos peregrinos, até Fátima, mais segura.





Mais do que consciencializar os peregrinos, a Euromaster pretende alertar os condutores, para os perigos inerentes a estas caminhadas, que movem milhares de pessoas até ao Santuário de Fátima.





Em conjunto, com entidades nacionais como o Centro Nacional de Cultura, Associação Municípios dos Caminhos de Fátima, Guarda Nacional Republicana e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, foram colocadas no início do ano de 2019, 300 placas de sinalização vertical de prevenção e segurança, localizadas de Norte a Sul do país, com o objetivo de promover a segurança dos peregrinos.





Estas placas contam com duas mensagens, uma mensagem destinada aos peregrinos e outra destinada aos condutores. Para além das mensagens, é ainda possível encontrar uma secção informativa com o objetivo de fornecer indicações aos peregrinos, de forma a fazerem uma caminhada mais prudente e, uma secção tecnológica que possui vários QR Codes que contêm ligações para websites. Nestes websites o peregrino pode encontrar informações/conselhos para fazer uma peregrinação mais segura.