Persil Gel Limpeza Ativa eleito Produto do Ano

Lançado em 2023, a fórmula exclusiva da marca conta com uma embalagem 100% reciclável, removendo profundamente as manchas e os odores nas fibras ao mesmo tempo que higieniza e resfresca a sua máquina da roupa para uma limpeza imbatível.

A fórmula Persil Gel Limpeza ativa, cinco vezes mais eficaz na remoção do mau odor* das máquinas de lavar, conquistou os consumidores através do desempenho do produto que proporciona uma frescura duradoura da roupa.

Para Rita Ventura, Brand Manager de Persil: "Esta distinção mostra-nos que somos uma marca que continua a inovar e a pensar como pode fazer a diferença na vida do consumidor. O Persil Limpeza Ativa foi uma aposta ganha e estamos muito contentes pelo sucesso que teve e tem na hora de decidir que produto escolher no cuidado da nossa roupa. Continuaremos ao lado de quem confia em nós e a corresponder às necessidades dos nossos clientes."

Os Produtos do Ano são vistos e reconhecidos por 81% dos portugueses**, uma visibilidade que reflete a sua força após 19 anos de presença no mercado português em mais de 45 países em todo o mundo.

O sistema de avaliação mundial distingue produtos que se destacam pela inovação e com avaliação real dos consumidores de cerca de 3.000 consumidores avaliam e elegem todos os anos os Produtos do Ano, de acordo a Inovação percebida; Atractividade; Intenção de compra e Experiência de consumo.