PESSOAS 2030 abre concurso para apoiar Formações Modulares Certificadas

O programa PESSOAS-2024-2 anuncia a abertura de candidaturas para os apoios às Formações Modulares Certificadas (FMC).

O montante a concurso é de 224 milhões de euros, incluindo 190 milhões provenientes do Fundo Social Europeu Mais (FSE+). As candidaturas estão abertas até 21 de março de 2024.





Quem se pode Candidatar:



Ao concurso



Ao concurso PESSOAS-2024-3 , podem candidatar-se, nos termos do artigo 83º do Regulamento Específico as pessoas coletivas de direito público da administração central, a rede de centros do IEFP, I.P, incluindo os centros de gestão participada e as pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, na qualidade de entidades formadoras certificadas ou de outros operadores, conforme alíneas b) e c) do n.º 1, do artigo 6º, do referido regulamento, respetivamente.

Ações elegíveis:



• São elegíveis as formações modulares certificadas (FMC) estruturadas sob a forma Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) ou Unidades de Competência (UC), com finalidades e durações flexíveis, adaptadas às necessidades e à disponibilidade dos adultos.



• São apoiadas as formações realizadas nas regiões menos desenvolvidas do Norte, Centro e Alentejo.



• As ações podem decorrer na modalidade de formação presencial ou na modalidade de formação a distância (e-learning ou b-learning).





Nova metodologia de custos simplificados, em que consiste:



Este aviso tem por base uma metodologia de custos simplificados para o financiamento da generalidade dos custos de funcionamento das FMC. Esta é uma abordagem de gestão e contabilização de despesas que permite que os encargos com os participantes, com as remunerações de formadores e com a promoção e coordenação das Candidaturas Integradas de Formação (CIF) sejam financiados na forma de reembolso de custos elegíveis efetivamente incorridos e pagos. Os restantes encargos são financiados com base no Custo Unitário aplicado por horas de formação completas, assistidas por participante. Esta abordagem garante uma gestão eficiente e transparente dos fundos europeus.





O que são as FMC:



As "Formações Modulares Certificadas", formações de curta duração, pretendem incrementar as competências dos adultos. Visam facilitar a conclusão de qualificações incompletas, adaptar os adultos às mudanças do mercado de trabalho e melhorar a empregabilidade, respondendo assim às necessidades crescentes do mercado laboral.





Metas do PESSOAS 2030 para 2029:



O PESSOAS 2030 está comprometido em robustecer as qualificações da população ativa e contribuir para o desenvolvimento sustentável do país. Pretende atingir mais de 2,7 milhões de participantes em UFCD ou UC, até 2029, com uma taxa de certificação de 91%.