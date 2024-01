PESSOAS 2030 lança dois importantes concursos

Um para apoiar recuperação das aprendizagens, a promoção do sucesso escolar e o combate às desigualdades e o segundo para financiar a distribuição de géneros alimentares e bens essenciais, no combate à privação material.

O Programa PESSOAS 2030 anuncia a abertura de dois concursos, com o financiamento do Fundo Social Europeu Mais e Estado Português, que reforçam o compromisso do Programa com a educação, qualificações e inclusão social da população residente em Portugal.

O Concurso PESSOAS-2024-01: Com um investimento de 77 milhões de euros (65,5 milhões provenientes do Fundo Social Europeu Mais), visa a recuperação das aprendizagens dos alunos do ensino básico e secundário, com especial foco naqueles que foram mais afetados pela interrupção das atividades letivas presenciais devido à pandemia.

As candidaturas a estes apoios, estão abertas até 12 de fevereiro de 2024 e podem ser submetidas pelas seguintes entidades:

a) Direção-Geral da Educação (DGE);b) Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE);c) Secretaria-Geral da Educação e Ciência (SGEC);d) Instituto da Avaliação Educativa, I.P. (IAVE, I.P.);e) Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (podem aceder aos apoios apenas na qualidade de parceiras de uma das entidades referidas nas alíneas a) a d))

O Concurso PESSOAS-2023-29: Com um investimento total de 13,9 milhões de euros (12,5 milhões do Fundo Social Europeu Mais), o concurso vai apoiar a distribuição direta, às pessoas mais carenciadas, de géneros alimentares e bens essenciais adquiridos no âmbito das operações de aquisição direta também apoiadas pelo Programa. O investimento será ainda em medidas de acompanhamento que fomentem a inclusão social dessas pessoas e que assegurem a gestão eficiente dos recursos disponibilizados às famílias beneficiadas.

As candidaturas a estes apoios estão abertas até 15 de janeiro de 2024 e podem ser apresentadas por entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos

Aceda AQUI aos concursos:

Concurso PESSOAS-2024-01

Concurso PESSOAS-2023-29