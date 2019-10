Petoutlet, 41 lojas em Portugal

Entrar numa loja Petoutlet é, sem dúvida, beneficiar da simpatia de um atendimento personalizado e da alta qualidade dos serviços que prestamos aos nossos clientes. Temos ao dispor dos nossos clientes mais de 40 lojas, de Norte a Sul do país e ilha da Madeira, estamos na vanguarda dos produtos para animais de estimação.





Há mais de 25 anos no mercado, a nossa empresa conta, acima de tudo, com a larga experiência e profissionalismo dos seus colaboradores, no que diz respeito aos cuidados a ter com os nossos amigos, os animais de companhia, bem como através de conselhos que damos aos seus tutores de forma a resolver, da melhor forma, todos os pequenos mas importantes problemas que vão surgindo naturalmente na bonita e íntima relação entre o tutor e os seus animais. Sendo para a nossa empresa fundamental a higiene, alimentação e bem estar que todos os animais merecem, nas nossas lojas encontram tudo o que é necessário para que este objectivo seja cumprido.





Esperamos atingir sempre os nossos objectivos, que são sobretudo a proximidade aos nossos clientes e a busca contínua de produtos, serviços e soluções que possam facilitar e ajudar os nossos clientes a viver em harmonia com os seus animais de companhia, por forma que esta relação bonita dos tutores com os seus animais seja cada vez mais próxima e continue a crescer com respeito, carinho e amor.





No sector da alimentação, o cliente encontra nas nossas lojas as melhores marcas a preços competitivos, assim como alternativas mais económicas mas de boa qualidade. Temos alimentação seca e húmida que cobre todas as necessidades dos animais, desde as fisiológicas até às dietas alimentares. Quanto ao sector dos acessórios, PetOutlet está focada em disponibilizar ao cliente, tudo o que necessita para o bem-estar e conforto do seu animal, tanto para casa, como para o passeio e o treino". Camas, colchões e mantas para casa e carros, acessórios para banho, champôs, espumas, perfumes, trelas, coleiras e peitorais para passeio ou treino, brinquedos educativos, relaxamento e anti-stress, prémios para compensar e educar, transportadoras, WC, areias absorventes e não só. Tudo se encontra na PetOutlet.





Estamos atentos às necessidades dos nossos clientes e à tendência de mercado. Sempre um passo à frente da restante concorrência.





Continuamos Fortes, Somos Lideres, e conhecemos o nosso mercado dos Pets