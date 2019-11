Phone House recebe Black Friday com grande campanha

Phone House com sete dias de desconto e sorteio de Scooter Yamaha.

Descontos até 60% em produtos selecionados e garantia de devolução até 2020.





A Black Friday é um dos momentos mais aguardados do ano com verdadeiras promoções em várias lojas e assinala a abertura oficial da corrida aos presentes de natal. A Phone House vai ter até dia 1 de dezembro descontos em produtos selecionados com garantia de devolução até dia 15 de janeiro de 2020. Apanhe a boleia com Phone House e faça já as suas compras de Natal!





A "Grande Campanha Black Friday Phone House" chega às lojas com descontos até 60% em Smartphones, Tablets, Smartwatchs, Acessórios e muito mais! A cereja no topo do bolo desta semana de descontos, é o sorteio "Scooter Bem Isto" onde todos aqueles que fizerem compras iguais ou superiores a 250€, até dia 2 de dezembro, podem habilitar-se a ganhar uma Scooter Yamaha. Basta preencher um formulário e anexar o comprovativo de compra até dia 2 de dezembro em: https://www.phonehouse.pt/pt/novidades/participe-sorteio-scooter-black-friday_1640.html

Nos dias 28 e 29 de novembro, 4 Scooters Yamaha desfilarão entre o Campo Pequeno e as Amoreiras com promotoras vestidas de Black Friday Phone House, com o objetivo de dar a conhecer todas as promoções da loja. Marcas como a Samsung apresentam descontos imbatíveis: o Samsung Galaxy A40, que custava 269,99€ fica a 199,99€ durante estes dias, a Apple garante descontos de 200€ no iPhone 8 84GB, que desce dos 559,90€ para os 359,90€, e a Huawei tem 150€ de desconto no modelo P30 Pro que dos 899,99€ passa para os 749,99€ ou 70€ de desconto no modelo P30 Lite, que ao invés dos 349,99€ fica a 279,99€.





As 6 Scooters Yamaha estão expostas até 15 de dezembro em seis lojas Phone House, nos Centros Comerciais Amoreiras e Colombo, em Lisboa, no Fórum Almada, Gaia Shopping, Braga Parque e Fórum Coimbra.





Já no Instagram da Phone House encontra-se em vigor até às 16h00 do dia 2 de dezembro um passatempo que permitirá aos vencedores obter um Cartão Phone House de 50€. Para se habilitar a obter este prémio terá que encontrar a Scooter Yamaha numa loja Phone House, tirar uma foto criativa, publicar uma Instagram Storie e identificar a Yamaha Portugal e a Phone House; depois, terá que seguir a página da Yamaha Portugal e da Phone House Portugal, colocar gosto na publicação do Instagram da Phone House que anuncia este passatempo e identificar três amigos na publicação.









Para agradecer a todos os clientes que tem acompanhado a Phone House nos últimos 20 anos, para além destes descontos e deste sorteio imperdível, a Phone House avança ainda com o conceito "Leve 3 pague 2" nos acessórios da marca HAMA em produtos selecionados. Poderá beneficiar de todas estas promoções e descontos nas lojas físicas ou em www.phonehouse.pt

De acordo com Pedro Brehm, Presidente Executivo & CEO da Phone House em Portugal, "queremos presentear todos os nossos clientes por acompanharem a Phone House desde o seu começo e por celebrarem 20 anos de existência connosco. Todos os descontos e campanhas que programámos para estes dias de Black Friday prendeu-se essencialmente com o objetivo de mimar quem tem crescido connosco e feito de nós uma das referências em retalho especializado em telecomunicações. Podemos avançar que 2020 vai voltar a ser um ano direcionado para o nosso cliente e que continuaremos a dar e a fazer o que melhor sabemos junto do nosso público".