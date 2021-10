Pink October: como cuidar da pele, cabelo e unhas dos pacientes oncológicos

Num mês em que se assinala o Mês de Prevenção para o Cancro da Mama, a La Roche-Posay reforça a importância em adequar os cuidados de pele, cabelo e unhas antes, durante e após os tratamentos oncológicos.

Com 10 anos de compromisso com a oncologia e enquanto marca mais recomendada por dermatologistas em todo o mundo (segundo o inquérito IQVIA entre dermatologistas de 59 países), a La Roche-Posay pretende cada vez mais consciencializar e partilhar informação de forma útil, melhorando a qualidade de vida de quem sofre de doença oncológica, atenuando os efeitos secundários cutâneos provocados pelos tratamentos.

93% dos pacientes que usam produtos La Roche-Posay com regularidade durante os tratamentos de cancro afirmam que sentem uma pele mais confortada e uma melhoria do seu estado físico, social e psicológico (testado em 253 pacientes durante radioterapia). Neste sentido, a marca apresenta dicas práticas do que um paciente deve procurar para cuidar de forma adequada da sua pele, cabelo e unhas, antes, durante e após os tratamentos: