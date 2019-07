Piripiri e Caril são as novas receitas da gama No Forno e Pronto da Lusiaves

A Lusiaves, marca líder no setor avícola em Portugal, acrescentou duas novas receitas à gama No Forno e Pronto: ao frango clássico, com tempero tradicional, juntam-se agora o Piripiri, sabor muito apreciado pelos portugueses, e o Caril, uma alternativa diferenciadora. Toda a gama está já disponível nas grandes superfícies como o Continente, Corte Inglês, Jumbo, Dia, Lidl, Pingo Doce e Intermarché.





A ampliação desta gama vem dar resposta a uma necessidade premente dos consumidores portugueses, que têm como primeira preocupação (contra a 11.ª da média europeia) o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional (65% afirmam que o equilíbrio entre o trabalho e as responsabilidades familiares é difícil de manter)*.





No Forno e Pronto é um produto de origem 100 por cento portuguesa e inovador no mercado nacional, uma vez que a Lusiaves foi a primeira marca a apresentar um frango inteiro, já temperado e pronto a cozinhar - pode ir ao forno no próprio tabuleiro - sem necessidade de qualquer tipo de pré-preparação.





"Quando lançámos o produto No Forno e Pronto, sabíamos que 80% dos Portugueses fazem as suas refeições em casa, quase todos os dias e aspiram, cada vez mais, a serem gourmets e a cozinhar como os chefs conhecidos, embora não saibam como. Valorizam produtos e serviços que tornem a tarefa de cozinhar mais fácil, saudável, com boa qualidade e sabor para as suas famílias, ao mesmo tempo que os ajudam a poupar tempo na preparação das refeições." explica Paulo Gaspar, administrador do Grupo Lusiaves.

"Ao disponibilizarmos esta nova gama com três receitas distintas, não só reforçamos a resposta a essa necessidade de aliar o útil ao agradável, como satisfazemos o desejo de quem cozinha regularmente pratos de frango e pretende, por isso, ter um leque de opções mais variado."





O No Forno e Pronto é uma opção saudável e prática para o dia-a-dia das famílias, uma vez que dispensa a fase do tempero: é só tirar da embalagem, usar a própria cuvete e deixar cozinhar durante 50 minutos. Cada unidade está disponível por apenas 3,69 euros/kg.





Esta gama é ideal para pais ocupados, que depois de um dia atarefado, têm pouco tempo para lides domésticas e familiares; para jovens modernos e práticos, que estiveram no ginásio até mais tarde ou querem apenas ter tempo para treinar em casa, enquanto o jantar está no forno; e para os menos prendados na cozinha, que querem cozinhar uma refeição deliciosa em casa ou preparar um jantar para impressionar os amigos.





*The Conference Board® Global Consumer Confidence Survey, 2018