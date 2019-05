Os jardins e as árvores de Macau e das ilhas de Taipa e Coloane, mostradas em 42 ilustrações científicas da autoria de Catarina França e Mafalda Paiva, são reunidas na exposição "Plantas de Macau e do Oriente" que o Museu do Oriente inaugura a 30 de Maio, às 18h30.





Reflectindo a perfeição e a riqueza da flora desta região do mundo, esta viagem de cores iniciou-se ao abrigo de uma Bolsa de Curta Duração, atribuída pela Fundação Oriente. Do trabalho inicial resultaram os primeiros esboços e, posteriormente, as aguarelas que ilustram as espécies da flora local apresentadas nesta exposição.





Paralelamente, e numa experiência imersiva no cenário idílico da Serra da Arrábida, o Museu do Oriente organiza um workshop de Desenho de Natureza, orientado pelas duas ilustradoras, entre 31 de Maio e 2 de Junho, com estadia no Convento da Arrábida.





Inspirando-se na envolvência da serra, os participantes são desafiados a registar a natureza circundante como ponto de partida para a elaboração de uma ilustração científica, através da experimentação e utilização de diferentes técnicas e materiais. São ainda abordados conceitos teóricos e práticos e realizados exercícios, que permitem começar a elaborar um caderno de campo e uma ilustração científica final.





Em 30 anos de existência, a Fundação Oriente já concedeu cerca de 1.000 bolsas de estudo, a candidatos de 22 nacionalidades, com os portugueses a encabeçarem o maior número de bolseiros, seguido de chineses, indianos e coreanos. As Bolsas de Língua e Cultura Portuguesas e as Bolsas de Investigação foram as tipologias mais atribuídas, tendo também sido já concedidos apoios para o estudo do Mandarim, Sânscrito, Hindi, Coreano, Japonês e Tibetano, por entre 26 áreas de estudo.





Catarina França é formada em Design de Comunicação, com Mestrado em Desenho e especialização em Ilustração Científica, pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Trabalha como designer e ilustradora, tendo também já publicado vários livros para crianças. Como bolseira da Fundação Oriente visitou Macau e as Ilhas em 2013, onde recolheu espécies e esboços que deram origem a estas ilustrações.





Mafalda Paiva é Mestre em Ilustração Científica pelo ISEC e Universidade de Évora. É ilustradora residente no Centro de Arqueologia de Lisboa e no Museu do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa. É ainda a ilustradora científica da equipa de investigação em Zoologia da Universidade de Antofagasta, Chile. No âmbito do seu trabalho como freelancer trabalhou com alguns dos maiores grupos editoriais e agências de publicidade de Portugal, Espanha e EUA, entre outras, e desenvolve trabalhos de infografia com a National Geographic USA. Venceu o Concurso Internacional IL-lustraciència 2012, Barcelona e foi distinguida com o 2.º Prémio Casa das Ciências 2013, Fundação Calouste Gulbenkian.





A exposição "Plantas de Macau e do Oriente" está patente até 25 de Agosto.





Exposição "Plantas de Macau e do Oriente"

Inauguração | 30 de Maio | 18.30

Até 25 de Agosto

Horário: terça-feira a domingo, 10.00-18.00

(à sexta-feira o horário prolonga-se até às 22.00, com entrada gratuita a partir das 18.00)

Preço: 6 €





Workshop "Desenho de Natureza na Arrábida"





31 de Maio a 2 de Junho, sexta-feira a domingo

Com Catarina França e Mafalda Paiva

Preço: inclui estadia e refeições durante os dias em que decorrer o evento

Em quarto single, sem transporte 260 € | com transporte 275 €

Em quarto duplo, sem transporte 225 € | com transporte 240 €





Público-alvo: Qualquer pessoa que partilhe o gosto e a paixão de caminhar pela Natureza, observando-a através do desenho a lápis ou canetas, com ou sem experiência.