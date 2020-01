Plante a sua Árvore

Lisboa é a Capital Verde Europeia 2020 e convida todos os lisboetas a plantar uma árvore no dia 12 de janeiro.





Num só dia, plantaremos 20 mil árvores em 4 locais distintos:

•Parque Urbano do Vale da Ameixoeira (Santa Clara) - 6 000 árvores

•Parque Urbano do Vale da Montanha (Areeiro/Marvila) - 9 000 árvores

•Corredor Verde de Monsanto - 1 000 árvores

•Parque Urbano do Rio Seco (Alto da Ajuda) - 4 000 árvores





Participe na maior plantação de árvores de sempre na cidade!





Transporte público gratuito, assegurado pelo serviço shuttle da Carris, entre o Largo do Calvário e a Faculdade de Medicina Veterinária, a partir das 8:30 até às10:h00, e no fim da atividade, de regresso ao Largo do Calvário, entre as 12:30 e as 14:00.





Vale da Ameixoeira: junto à Piscina de Santa Clara.





Transporte público gratuito, assegurado pelo serviço shuttle da Carris, entre o Parque de Estacionamento da Estação do Metro da Ameixoeira e o local das plantações, a partir das 8;30 até às 10:00, e no fim da atividade, de regresso ao Parque de Estacionamento da Estação do Metro da Ameixoeira, entre as 12:30 e as 14:00.





Vamos tornar Lisboa mais verde, mais sustentável, mais amiga do ambiente