PO CH apresenta o bom desempenho da implementação do investimento FSE, na (re)qualificação da população

O Relatório Anual de Execução do PO CH foi aprovado no passado dia 16 de maio pelo Comité de Acompanhamento do Programa. O documento reflete o trabalho realizado nas áreas de intervenção do PO CH, até ao fim de 2021, destaca os resultados e evidencia as metas atingidas.



Até ao fim do primeiro trimestre de 2022, o PO CH apoiou 921 mil pessoas em programas de (re)qualificação, das quais 495 599 mulheres e 425 524 homens. O investimento total elegível aprovado ascendeu aos 4 622 milhões de euros, dos quais 3 944 M€ são apoios do Fundo Social Europeu (FSE). A taxa de execução do Programa estava nos 85%, a maior dos programas operacionais do Portugal 2020.

Dos resultados apresentados no Relatório Anual de Execução (REA 2021), destacam-se:

- Na área da formação inicial de jovens.

Os formandos de Cursos Profissionais, diplomados no tempo devido, atingiram os 71%, em 2020 ultrapassando pela primeira vez a meta estipulada para 2023 de 70%;

Dos formandos que concluíram Cursos Profissionais, 69% encontrava-se empregado ou em prosseguimento de estudos, 6 meses após a sua conclusão, em 2020. Este número é muito superior à meta estipulada para 2023 de 50%;

A avaliação realizada sobre o contributo do Portugal 2020 para a promoção do sucesso escolar, redução do abandono escolar precoce e aumento da empregabilidade dos jovens demonstrou melhores resultados dos alunos dos cursos profissionais, em matéria de desempenho escolar e empregabilidade, entre 6 a 9 meses após a conclusão da formação, quando comparados com alunos dos cursos científico-humanísticos, com perfis comparáveis.

- Na área da aprendizagem ao longo da vida.

A taxa de adultos apoiados em cursos com certificação escolar e/o profissional encontrava-se, em 2021, a 90% da meta para 2023;

A avaliação realizada para medir o contributo do Portugal 2020 para o aumento da qualificação e empregabilidade dos adultos, permite aferir que os adultos desempregados ou inativos que participaram em formação têm uma probabilidade 18 vezes superior de aceder a emprego;

Também os adultos empregados que concluíram formações têm uma probabilidade 5 vezes superior de trabalhar um ano completo, no ano seguinte ao da formação e têm uma probabilidade 2 vezes superior de se manterem empregados no segundo e terceiro ano após a formação.

- Na área que apoia a qualidade e inovação na educação.

Em 2021, estavam integrados no Sistema de Psicologia e Orientação Escolar 306 novos psicólogos, superando a meta para 2023, de 300 novos profissionais;

Participaram em ações de formação, até 2021, um total de 148 748 docentes e outros agentes do sistema de ensino, o que coloca o cumprimento da meta para 2023 a 73%;

Foram atribuídos às escolas e cedidos a alunos carenciados, até 31 de março de 2022, um total de 174 209 computadores, do total previsto para 2023, de 175 000;

Foram cedidos 83 662 equipamentos a docentes, superando a meta a meta para 2023, de 79 500 equipamentos informáticos entregues a este grupo.

(versões aprovadas na 13ª reunião do Comité de Acompanhamento)