Politécnico de Portalegre e Universidade de Évora criam doutoramentos em associação

O Politécnico de Portalegre e a Universidade de Évora assinaram dois protocolos que formalizam a criação de dois programas de Doutoramento em associação, nomeadamente o programa de Doutoramento em Energias Renováveis e Mobilidade Sustentável (Renewable Energies and Sustainable Mobility), e o programa de Doutoramento em Economia Circular e Produção Sustentável (Circular Economy and Sustainable Production).

Ambos os programas de Doutoramento decorrerão em regime de educação mista (presencial e à distância), em ambas as instalações.

Para Luís Loures, Presidente do Politécnico de Portalegre, estes novos programas de Doutoramento vêm "atribuir valor acrescentado à região, permitindo acesso à investigação de ponta nos domínios das energias renováveis e economia circular", "capacitando ainda mais o know how para tornar a região mais competitiva" no "âmbito de dois eixos estratégicos para a região, o país e Europa" e respondendo paralelamente à necessidade de fixação de talentos na região Alentejo.

Os protocolos foram assinados na tarde de 17 de fevereiro, por Luís Loures, Presidente do Politécnico de Portalegre e Hermínia Vasconcelos Vilar, Reitora da Universidade de Évora, no Colégio do Espírito Santo em Évora.