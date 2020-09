Portugal Smart Cities Summit marca a retoma da actividade na FIL e no CCL

Os eventos da Lisboa FCE – FIL e CCL, retomam a sua actividade com a edição especial do Portugal Smart Cities Summit, em formato híbrido. Este é o único evento que congrega o território e a governação, o sector empresarial, o meio académico-científico e entidades públicas e privadas, a debaterem exclusivamente as temáticas das cidades do futuro, de 22 a 24 de setembro, no pavilhão do Rio, no CCL, contando com área de exposição e seis conferências, com mais de 80 oradores nacionais e internacionais. De destacar ainda a presença dos Ministros de Estado da Economia e da Transição Digital, do Ambiente e da Acção Climática, da Modernização do Estado e da Administração Pública.





O Portugal Smart Cities será um evento híbrido, que permite participação presencial e virtual através de uma plataforma digital. O objectivo deste evento será o de promover a esperança no crescimento da economia nacional, criando marketplaces cada vez mais tecnológicos e iniciativas e ecossistemas de novos negócios, assim como promover a introdução de novos players no mercado.





Numa edição que promove o tema Saúde e Bem-estar nas cidades inteligentes, não deixam de ser debatidos outros temas que estão intrínsecos à noção de crescimento sustentável e ao bem-estar das cidades e dos seus cidadãos. Temas como a arquitetura das cidades, mobilidade inteligente, cidades inclusivas, recursos energéticos, monitorização de processos, poupança e gestão da água, tecnologia, sustentabilidade, ação social, big data, cibersecurity, alterações climáticas, entre outros.





No próximo dia 22, a sessão de abertura contará com a presença do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, no âmbito da Conferência "Autarquias, Empresas e Cidadãos" que irá contar com temas como o financiamento de projetos e novos modelos de trabalho e que encerra com a presença da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.





Diversas autarquias irão apresentar exemplos práticos de soluções smart que adaptaram nos seus municípios: cidades inclusivas e criativas, sustentabilidade e habitabilidade e economia digital são os três painéis que compõem esta conferência, que conta com oradores da diferentes Municípios, da NOS, Mastercard, Microsoft, IAPMEI, Unipartner, entre outros.





Segue-se a conferência "Saúde e Bem-estar nas Smart Cities", onde se irão debater hábitos de vida saudável, assistência sénior, telemedicina, envelhecimento ativo, acesso a cuidados de saúde, entre outros, com a presença de oradores especialistas da Fidelidade, Vitality Group, Associação Nacional de Farmácias, associação nacional de famílias numerosas, e ainda a demonstração de exemplos práticos implementados por várias autarquias no país.





O próximo dia 23 é dedicado à energia e à mobilidade. A primeira conferência, "ENERGYLIVE «Novos Modelos para a Descarbonização»" conta na sessão de abertura, às 10h00, com a presença do Secretário de Estado da Energia, João Galamba. Em debate estará a implementação das comunidades de energia e os desafios do hidrogénio, com excelentes moderadores e oradores da ADENE, EDP, ERSE, REN, Caetano Bus e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.





Abrirá a sessão da Conferência "Sustainable Mobility in Challeging Times" o Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro. Em debate estará o tema European Smart Mobility Outlook em que Ryan Fisher da Bloomberg NEF irá apresentar-nos modelos e experiências de sucesso europeias na visão da Bloomberg.





Temas como "Buses, corporate fleets and last mile as enablers for Green Cities", com intervenções de especialistas com moderação da Efacec e para terminar "Portugal: Smart Mobility Investment in post-pandemic world com uma visão de empresas de referência na área da mobilidade sustentável e para terminar decorrerá um debate entre Ângelo Ramalho da Efacec e Mark Preston - da DS Techeetah e diretor da Equipa da Formula-E que conquistou o campeonato de pilotos com António Félix da Costa e também o campeonato de equipas, na frente da Nissan e DAMS.





No último dia, 24 de setembro, o tema da manhã é Água na conferência "AQUALIVE Ambiente, Sustentabilidade e Cidades Inteligentes", onde se debaterá os desafios comuns para os serviços de água e energia, com oradores da LIS-Water, Foro de la Economia del Água, Instituto Superior Técnico, LNEC, AdP – Águas de Portugal, DouroECI, , entre outros.





O ciclo de conferências da edição especial de 2020 do Portugal Smart Cities Summit terminará com a Conferência "SMART CITIES Sharing & Inclusive Cities", com vários painéis em que se irão debruçar temas como o potencial do 5G na criação de novos serviços, os desafios da privacidade numa cidade inteligente e as dinâmicas inter-regionais na criação de uma nação mais sustentável. Entre as empresas oradoras estarão a NOS, a Google, AXIS Communications, EMEL, ANAFRE, Deloitte, Compta, entre outras.