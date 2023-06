Portugueses têm optado por alterar a taxa do crédito habitação

O crédito habitação é um assunto que tem gerado preocupação entre muitas pessoas em Portugal, principalmente devido ao aumento da Euribor. De acordo com Banco de Portugal , a grande maioria dos créditos habitação no país é contratada com taxa de juro variável, ao contrário do que ocorre em muitos outros países europeus.

No entanto, com a recente subida das taxas Euribor nos últimos meses, as mensalidades dos créditos têm quase duplicado em média. Diante do cenário que se apresenta, muitas pessoas já realizaram a mudança para a taxa fixa, enquanto outras ainda estão a considerar essa possibilidade.





Para ficar a perceber se vale a pena fazer essa alteração, fomos conversar com uma especialista em intermediação de crédito.





Taxa fixa e taxa variável: fique a perceber as diferenças

Em primeiro lugar, vamos entender a diferença entre taxa fixa e taxa variável. A taxa fixa é justamente o que o nome sugere: uma taxa que se mantém constante ao longo do tempo, resultando em mensalidades iguais, independentemente das variações externas.

Por outro lado, a taxa variável está diretamente condicionada às variações da Euribor, o que torna a gestão financeira um pouco mais complexa, pois não é possível prever exatamente quanto será pago a cada novo ajuste, que pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual. Agora, vamos analisar as vantagens da taxa fixa.





Vantagens da taxa fixa

Oganização financeira: uma das principais vantagens da taxa fixa é um orçamento mensal mais previsível, facilitando a gestão das finanças familiar. Neste sentido, a taxa fixa se mostra mais atrativa quando se busca uma rotina financeira menos stressante e mais tranquila.





Previsibilidade orçamental: nos países onde há uma política mais intensa de empréstimos com taxa fixa, a gestão orçamental é mais previsível, pois as variações das Euribors não afetam diretamente o valor pago pela casa.





Desvantagens da taxa fixa

Quando se trata das desvantagens de assumir um contrato com taxa fixa, a consultora de crédito Ana Pimenta, que atua na chanceplus, empresa de intermediação de crédito, revela que só vislumbra um fator que pode ser desfavorável. "Assim que o mercado fique melhor, e consequentemente a taxa estiver mais baixa, o cliente vai continuará com as taxas contratadas em tempo de Euribor mais alta", considera.





Quando e como mudar a taxa contratada?

Há duas formas de alterar a modalidade da taxa eleita quando da formalização do seu contrato de crédito habitação. Cada uma delas tem as próprias particularidades, regras, vantagens e desvantagens, conforme segue:





Negociação com a instituição financeira: por meio de contacto direto com o banco ou entidade com a qual possui um contrato, pode-se solicitar a revisão e mudança da taxa. No entanto, esse processo pode ser burocrático e nem sempre compensatório, a depender do tempo de contrato restante e da situação financeira do cliente.





Além disso, não são todas as instituições financeiras que fazem essa conversão da taxa - da variável para a fixa.

Transferência de crédito para outra instituição: neste caso, pode-se transferir o crédito habitação para uma outra entidade financeira. Esta costuma ser a alternativa mais atrativa. De acordo com Ana Pimenta, "a transferência permite escolher, entre os diversos bancos e instituições, aquele que apresenta as melhores condições de financiamento no momento da transferência".

Neste cenário, é muito importante consultar um profissional que tenha experiência em lidar com as várias instituições e avaliar aquela que mais se adapta à realidade e às necessidades do cliente.





Tendo em conta as várias campanhas em curso nas instituições financeiras, um intermediário de crédito experiente vai ter atenção a fatores como os custos relacionados ao empréstimo, além de ajudar na recolha de toda a documentação e leitura do contrato antes da assinatura.





Avaliar o cenário económico e explorar as opções do mercado

É natural questionar qual opção é mais econômica: a taxa fixa ou a taxa variável. No entanto, é difícil afirmar com certeza, uma vez que a taxa variável, por definição, exactamente isso: variável. Assim sendo, mesmo que a taxa fixa possa ser vantajosa no momento atual, não é possível prever o que acontecerá daqui a dois ou três anos.





O cliente precisa estar ciente de que nem sempre essa será a melhor opção. Isso porque a taxa fixa pode ser mais atrativa do que a taxa variável e vice-versa. Tudo a depender do cenário económico, dos rumos expectáveis para as taxas e não só. As condições de cada cliente e de seu agregado familiar também têm impacto. "Analisamos caso a caso, pois a solução mais adequada para uma pessoa pode ser diferente daquela que é ideal para outra", explica a consultora.





Neste sentido, uma intermediária de crédito já consolidada, como a chanceplus, conta com uma equipa devidamente informada e bem formada, atenta às mudanças do mercado e às campanhas dos parceiros, tanto no que diz respeito às taxas quanto no suporte às despesas contratuais e/ou spreads promocionais, por exemplo.





Taxa mista: uma solução para se ter em conta

Formalizar um crédito habitação com taxa mista é uma alternativa que pode reunir as vantagens das duas modalidades. A consultora da chanceplus diz que "porque acreditamos que no futuro as coisas vão melhorar, também acreditamos que a taxa mista seja uma excelente alternativa".





Na prática, falamos aqui em fixar a mensalidade por um período inicial (de 2 a 5 anos, por exemplo). Depois desse período, as mensalidades passam a ser ajustadas à Euribor da ocasião. Assim sendo, quando as taxas voltarem a cair, com a melhoria do cenário económico, as mensalidades atreladas à taxa variável também terão reajustes menores.





Ana Pimenta explica que essa também é uma ótima solução para as famílias que têm um objetivo já determinado para o médio prazo. "Ao saber o valor das mensalidades ao longo dos primeiros anos, torna-se mais fácil organizar a vida financeira para fazer uma poupança para o futuro".





Tendo tudo isso em conta, a chanceplus ressalta a importância de contrair o crédito com responsabilidade e orientação fiável. "Compre de forma consciente, sempre com a mentalidade de deixar uma margem de reserva no orçamento familiar. Se sabe que suporta uma mensalidade de 800 euros, procure por um financiamento com mensalidades de 500 euros, por exemplo", aconselha a consultora de crédito.





Avalie cuidadosamente a sua situação financeira e os seus objetivos pessoais antes de tomar a decisão. Lembre-se de procurar a orientação profissional para obter a melhor solução para as suas necessidades específicas.