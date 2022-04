Prémio Agostinho Roseta – 11ª e 12ª edições

Estão abertas as candidaturas ao Prémio Agostinho Roseta, referente às 11.ª e 12.ª edições, que reportam aos biénios 2017-2018 e 2019-2020, respetivamente, e que decorrem até às 18h de 30 de abril de 2022.





Agostinho Roseta, além de sindicalista, simboliza uma cultura de abertura ao diálogo social e de empenhamento reflexivo no desenvolvimento de novos temas e abordagens ao fenómeno do trabalho.





No sentido de homenagear Agostinho Roseta, foi instituído em 2000, pelo então Ministério do Trabalho e da Solidariedade, o Prémio Agostinho Roseta que é atribuído em duas categorias: Boas Práticas e Estudos e Trabalhos de Investigação. Destina-se a homenagear pessoas singulares e coletivas que, em cada ano, se tenham distinguido na implementação e difusão de boas práticas em domínios relevantes para a melhoria e dignificação do trabalho, e das condições em que é prestado, e para o incremento do diálogo social, ou na realização de estudos e trabalhos de investigação sobre estas matérias.

Candidaturas

As candidaturas são efetuadas no portal iefponline , após registo no mesmo, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Regulamento.

Links:



https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medPremioAgostinhoRosetaEstudosTrabalhos.do?action=overview



- Candidatura à categoria de Estudos e Trabalhos de Investigação