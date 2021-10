A CELPA, em associação com o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, com o apoio da PwC e com o Patrocínio do Ministério da Economia e da Transição Digital, organiza a 3ª edição do Prémio Floresta e Sustentabilidade, uma iniciativa bienal dedicada à defesa da Floresta.





O Júri da iniciativa é constituído por personalidades independentes, com vasta experiência em actividades ligadas às fileiras florestais e visa distinguir e premiar as melhores práticas no sector e aprofundar o debate sobre a fileira florestal e a sua importância na economia portuguesa.





As candidaturas estão abertas até 31 de Dezembro e queremos contar com a sua participação.