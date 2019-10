Encontram-se a decorrer, até 30 de abril de 2020, as candidaturas para a primeira edição do Prémio Literário do Município de Mafra. Instituído bienalmente, este prémio visa reconhecer, valorizar, incentivar, promover e divulgar a criação literária, sendo atribuído, alternadamente, a obras inéditas de poesia e de ficção em prosa. A edição de 2019/ 2020 destina-se a premiar o melhor trabalho inédito na modalidade de Poesia.





Reconhecendo a importância da literatura na formação integral de jovens e adultos, desempenhando um papel fulcral como instrumento de educação, o Prémio Literário do Município de Mafra irá distinguir textos inéditos, escritos em língua portuguesa, da autoria de indivíduos de nacionalidade portuguesa ou estrangeira e de autoria única, atribuindo ao vencedor de cada edição, além de uma retribuição pecuniária, a publicação da obra premiada.





O júri, da primeira edição, é constituído pelos escritores Fernando Pinto do Amaral (Presidente), Alice Vieira e José Fanha.