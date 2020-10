Num momento difícil para as empresas do sector óptico, que nunca deixaram de prestar serviços essenciais à população no período de confinamento de abril/maio, e que enfrentam agora o impacto da redução da atividade, os prémios Essilor Excelência da Óptica distinguem o setor e os seus profissionais num sinal de apoio e de confiança no futuro.





O Vencedor do Grande Prémio Excelência da Óptica é o grupo Alberto Oculista, com lojas em Lisboa, Porto, Açores, Madeira e em Espanha.





Os sete vencedores por categoria são: "Melhor Atendimento", Óptica Brasil, de Lisboa; "Melhor Atracção de Clientes", Alberto Oculista – Loja Saldanha, de Lisboa; "Comunicação/Informação de Saúde Visual", Grupo André Ópticas, de Lisboa; "Melhor Impacto Social", Optocentro, de Lisboa; Grande Prémio "Óptica do Ano", Alberto Oculista, Saldanha.



Por votação direta do júri foi também entregue o prémio "Carreira" , a Francisco M. Bolas, da Óptica Havaneza, de Évora e ainda o prémio "Inovação/Investigação", ao professor e investigador José M. González-Meijome, responsável pela criação de uma rede internacional de investigação em Optometria.





O principal objetivo da iniciativa é dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido nas ópticas em Portugal, onde diariamente profissionais altamente qualificados prestam serviços essenciais de saúde visual à população.





A avaliação dos prémios foi feita por um júri composto por Joana Santos Silva, professora na Universidade Católica Portuguesa, João Ferreira, jornalista da CMTV, Madalena Lira, professora na Universidade do Minho, Fernando Tomaz, presidente da direção da Associação Nacional de Ópticos, e Ricardo Flamínio, da revista ÓpticaPro.





Os vencedores foram decididos com base nos resultados de um questionário online às lojas candidatas, com observação dos meios digitais e uma visita de avaliação através da metodologia de "cliente mistério". Posteriormente, os membros do júri fizeram uma seleção das melhores ópticas em cada categoria, de modo a serem apuradas as vencedoras.





O Prémio Essilor Excelência da Óptica é uma iniciativa de parceria com a Associação Nacional de Ópticos, a Intercampus e a Cofina, com o apoio da Essilor.