Presença do Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior e da Presidente do CCISP na ESECS

A ARIPESE (Associação de Reflexão e Intervenção na Política Educativa das Escolas Superiores de Educação) organizou o Encontro Nacional "A Educação para o Desenvolvimento nas ESE", enquadrado no projeto "A Educação para o Desenvolvimento nas ESE: Diagnóstico e Capacitação" (Ação financiada pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua).

Este Encontro teve lugar no auditório da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Portalegre, no passado dia 11 de julho, tendo acolhido mais de 80 participantes/docentes das Escolas Superiores de Educação públicas, incluindo os respetivos dirigentes.

Do programa salientam-se duas conferências proferidas por destacados investigadores no âmbito do tema Educação para o Desenvolvimento; a apresentação dos resultados de um estudo levado a cabo pela ARIPESE sobre o mesmo tema e financiado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.; e a assinatura de uma carta de compromisso, por todos os Diretores das ESE que integram a ARIPESE, a respeito da implementação de um conjunto de ações inerentes à Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, na esfera de ação de cada ESE.

A sessão de encerramento contou com a presença do Senhor Secretário de Estado do Ensino Superior, Professor Pedro Teixeira e da Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), Professora Maria José Fernandes, tendo ambos sublinhado e reconhecido o lugar e a missão relevante que as Escolas Superiores de Educação desempenham no país, no quadro do ensino superior politécnico, quer a respeito das questões relacionadas com a Educação para o Desenvolvimento, quer no que se refere à formação de professores, sobretudo no momento atual em que se discute a necessidade de formar mais profissionais deste sector.

Também o Presidente do Camões -Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., Embaixador João Ribeiro de Almeida, quis assinalar o evento, tendo enviado um depoimento em vídeo, reafirmando a pertinência do estudo levado a cabo pela ARIPESE e desafiando as ESE a aprofundá-lo futuramente, com o apoio do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

Este Encontro pretendeu constituir-se como uma oportunidade para pensar conjuntamente o quadro estratégico da ação das Escolas Superiores de Educação no desenvolvimento e efetiva implementação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED).