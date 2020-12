Presentes de Oiro

O Natal é feito de histórias, de saberes e sabores.





Sabendo disso e tendo em conta também o contexto que vivemos, a marca Terras de Oiro lança uma colecção exclusiva de Cabazes de Natal que reúnem os melhores sabores da Beira Baixa.





A iniciativa tem uma mensagem muito clara e actual para o consumidor: saber vencer distâncias nesta quadra, partilhando com amigos e familiares produtos nacionais de excelência, ao mesmo tempo que apoia os produtores da região.





Os Cabazes, com preços entre 20€ e 45€, reúnem produtos que vão desde o azeite, mel, presunto e chouriças, queijo, bolaria tradicional e vinhos e já estão disponíveis à venda na loja online.





A loja online faz entregas para todo o território nacional, sem custos para compras a partir dos 30€.

Sobre a Marca Terras de Oiro





A marca Terras de Oiro vem responder a uma necessidade há muito sentida pelo Município de Vila Velha de Ródão e pelos empresários do setor agroalimentar e que se prende com a promoção e divulgação dos produtos regionais. Através da plataforma online apoia na divulgação e permite-lhes ter maior penetração no mercado nacional, dando aos seus produtos uma imagem dinâmica e inovadora, onde o design e a qualidade sejam fatores distintivos.





Site e Loja Online: