Presunto VARANEGRA, distinguido com medalha de Ouro no concurso internacional de Qualidade de Presuntos em Frankfurt, Alemanha.

O "Concurso Internacional de Qualidade para Presuntos" tem sido um dos clássicos da semana de competição da IFFA ao longo dos anos.





Desta vez, mais de 300 presuntos curados e cozido foram testados, avaliados e premiados de todo o mundo - no final do dia de competição: com 28 de ouro, quatro de prata e uma de bronze, o VARANEGRA de porco alentejano foi um dos 28 premiados com ouro.





Particularmente percetível neste ano da IFFA foi a alta participação de outros países europeus, especialmente da Espanha, Portugal e Itália.





