Primeira agência de penhores i9KRÉDITO by VALORES no Porto

Abriu a primeira agência i9Krédito no Porto – casa de empréstimos imediatos sobre penhores –, sito na Praça do Marquês de Pombal, que resulta de um investimento próximos dos 25 mil euros. Trata-se de uma nova marca do universo do Grupo Valores de empréstimos imediatos sobre penhores em ouro, prata, relógios e outros valores sem taxa de avaliação nem despesas de manutenção.

De acordo com o administrador Diogo Faíscas, "i9Krédito by Valores - autorizado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda - complementa o leque de serviços que prestamos com solidez e resultados comprovados e, por outro lado, evidencia a forte aposta que continuamos a fazer como especialistas em ouro, desde 2008".

Ainda este mês de setembro, "o Grupo abre quatro agências Valores e alcança, assim, as 10 unidades em funcionamento. Deverá fechar 2020 com 70 lojas – das quais 26 próprias – e um volume de faturação de 20M€, contra os 8M€ de 2019. O Franchising Valores está numa nova fase de crescimento com um plano de expansão de 35 agências até fins de 2020".

O montante de investimento por franquia é de 29,900€ (+iva) e é de realçar o facto de que "os investidores neste negócio abrem mais do que uma agência: só o franchisado de Matosinhos abrirá quatro; a franchisada de Coimbra vai investir na Figueira da Foz e o franchisado de Mem Martins já tem duas agências em Lisboa", anuncia o CEO JChester.