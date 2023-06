Procura-se famílias de acolhimento para receber estudantes do Ensino Secundário de 20 países diferentes.

Neste momento, já contamos com algumas famílias de acolhimento, de norte a sul do país, que estão prontas para abrir suas portas e corações a um(a) estudante. No entanto, ainda precisamos de cerca de 60 famílias de acolhimento para dar as boas-vindas aos estudantes que chegarão em setembro.

Ser uma família de acolhimento é um ato voluntário, movido pelo desejo de entrar em contato com diferentes referências culturais e contribuir para o desenvolvimento da competência global. Estas famílias podem estar localizadas em qualquer parte do país e ser compostas por diferentes modelos familiares: casais com ou sem filhos, pessoas solteiras, famílias monoparentais e de diferentes faixas etárias.

O objetivo deste Programa é proporcionar uma experiência imersiva de aprendizagem intercultural, na qual todos os envolvidos terão a oportunidade de se conectar com novas referências culturais e adquirir competências de valorização da diversidade, preparando-se para uma sociedade cada vez mais globalizada.

Os jovens que chegarão este ano têm entre 15 e 18 anos e vêm de países tão diversos como: Alemanha, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Estados Unidos da América, França, Finlândia, Grécia, Hungria, Itália, República Checa, Tailândia,Turquia, entre outros.

Convidamos-vos a conhecer o perfil destes jovens e o nosso processo de candidatura no nosso site ou no blog da associação Intercultura-AFS Portugal.

Ao abrir as portas de sua casa e compartilhar a sua vida quotidiana, irá criar uma ponte de amizade e aprendizagem, que inspirará o mundo com a sua generosidade e abertura.

Seja uma Família de Global e ajude a construir um futuro mais intercultural, onde cada um de nós se possa sentir em casa em qualquer lugar do mundo.

Juntos, podemos fazer a diferença e moldar uma sociedade mais inclusiva e compreensiva.