Produtos e Territórios do interior do país no Mercado do Lumiar

A parceria do projeto de cooperação transnacional Produtos & Territórios vai marcar presença no Mercado do Lumiar, no próximo dia 18 de março, com os produtos e produtores, o artesanato e os artesãos do que de melhor se faz no Ribatejo Interior, na Terra Fria Transmontana, na Serra de Sicó, no Pinhal Interior Sul, no Norte Alentejo e no Alentejo Central.





Além da exposição e venda de vinhos, azeites, enchidos, queijos, compotas, mel, entre outros produtos, haverá provas e animação musical no Mercado do Lumiar, na capital. A ação da TAGUS, da ADER-AL, da CORANE, da MONTE-ACE, da PINHAL MAIOR e da TERRAS DE SICÓ tem por objetivo ampliar o especto do mercado em que estas produções estão inseridas, bem como valorizar os seus produtos locais e artesanato dos territórios destes Grupos de Ação Local, que representam 38 municípios do interior de Portugal, e dar visibilidade e despertar o interesse a visitantes por estes locais, desde Bragança a Reguengos de Monsaraz.





Além dos 6 Grupos de Ação Local portugueses, são parceiras e/ou interlocutoras deste projeto, no âmbito do Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural (DLBC Rural), do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) e cofinanciado pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), as entidades de Cabo Verde: a AGRORIG – Associação dos Produtores Agroindustrial da Ribeira Grande, da ilha de Santo Antão, a Associação de Produtores de Vinho do Fogo, ilha do Fogo, a AJEC – Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde, ilha de Santiago.