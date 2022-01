Programa avançado Energias Renováveis no setor da água

É já no dia 1 de fevereiro que tem início a 3.ª edição do curso da EPAL que conta com um corpo docente de universidades e institutos de excelência e é, agora, acreditado pela Ordem dos Engenheiros.

O curso da Academia das Águas Livres da EPAL, tem como objetivo proporcionar, de forma agregada e coerente, competências técnicas e de gestão no domínio das diversas energias renováveis, a quadros licenciados, de um modo orientado para as especificidades do setor e preparando os participantes para as oportunidades da transição energética e da descarbonização do mesmo.

Este programa está orientado para um contacto com as tecnologias de produção, transporte e armazenamento de energia renovável, na dimensão técnica e de gestão, focado nas oportunidades geradas pela integração do controlo operacional das instalações consumidoras de energia, na gestão de cargas e da produção de energia, na gestão de reservas de água maximizando o autoconsumo, e numa perspetiva de produção e consumo de energia, no ciclo urbano da água, que possa criar valor para as entidades gestoras e stakeholders.

Os participantes obterão um diploma emitido pela Academia das Águas Livres de um Programa Avançado que conta com a chancela de excelência do Instituto Superior Técnico, da Faculdade de Ciências e Tecnologia e NOVA School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa, do Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência, da ADENE - Agência para a Energia, da Lisboa E-Nova - Agência de Energia-Ambiente de Lisboa, da TÜV Rheinland e do LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia.

O Programa tem uma duração 3 meses, em regime de part-time, realizando-se às terças e quintas-feiras, ocupando em média uma semana por mês, das 9h30 às 18h30. Está dividido em 12 Módulos e decorre de fevereiro a maio de 2022, com um total de 203 horas.