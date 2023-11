Programa PESSOAS 2030 com três concursos abertos

O PESSOAS 2030, o programa do Portugal 2030 para a promoção de mais e melhor emprego, qualificações e inclusão social, lançou em outubro três concursos, cujo período de candidaturas decorre até meio de dezembro. Os objetivos são o reforço dos Serviços de Orientação e Psicologia Escolar, a apoio ao emprego e à contratação e a Aquisição de alimentos e bens essenciais para os mais carenciados, no país.

O primeiro concurso, PESSOAS-2023-10, tem como objetivo apoiar os Serviços de Psicologia e Orientação, visando a melhoria do suporte educativo e da orientação nas instituições de ensino. Procura reforçar o acesso a serviços de apoio educativo, promovendo a igualdade de oportunidades e fortalecendo as relações entre alunos, escolas e comunidade.

Este concurso tem um investimento total previsto de 7,5 milhões de euros, com 6,4 milhões de euros provenientes do Fundo Social Europeu+.

Destina-se apenas à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), uma vez que é o organismo responsável pela concretização desta política pública.

O segundo concurso, PESSOAS-2023-11, tem como foco o apoio à contratação de desempregados inscritos no Serviço Público de Emprego e a conversão de contratos a termo certo em contratos sem termo. Visa melhorar a qualidade do mercado de trabalho, incentivando a criação e sustentabilidade do emprego, com especial atenção à inserção de pessoas com maiores dificuldades de integração ou reintegração.

O investimento total indicativo é de 85,5 milhões de euros, dos quais cerca de 72,7 milhões de euros são provenientes do Fundo Social Europeu+.

O concurso é dirigido exclusivamente ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP), entidade responsável pela implementação desta política pública.

As candidaturas, para ambos os concursos, estão abertas até 15 de dezembro.

O terceiro concurso, PESSOAS-2023-12 vai apoiar a aquisição de géneros alimentares e/ou bens de primeira necessidade por entidades públicas, para serem distribuídos pelas pessoas mais carenciadas. O objetivo é contribuir para a mitigação da privação material e promover a integração social de pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social, através de medidas de acompanhamento.

O investimento total nestas ações é de 72 milhões de euros, dos quais cerca de 64,8 milhões de euros provêm do Fundo Social Europeu+.

O concurso é dirigido exclusivamente ao Instituto de Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.), de acordo com o artigo 233.º do Regulamento Específico.

As candidaturas estão abertas até 18 de dezembro.