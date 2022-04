Projeto Guardiões junta especialistas internacionais no Alentejo para promover o conhecimento

Energy & Climate Summit realiza o seu primeiro evento onde promove o debate sobre Educação e Conhecimento, com a presença de especialistas no setor da educação, ciência e ambiente, nacionais e membros do espaço da CPLP.

No próximo dia 21 e 22 de abril, o Projeto GUARDIÕES, uma iniciativa promovida pelo Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), e em parceria com o Fórum da Energia e Clima (FEC) e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), realiza no Campus do Politécnico de Portalegre a primeira de cinco conferências internacionais.

Sob o mote "Educação e Conhecimento", o primeiro evento conta com painéis de especialistas, nacionais e internacionais, nos setores da educação, ciência e ambiente. No primeiro dia, a iniciativa pretende abordar o papel da ciência na crise climática, a investigação e as novas soluções para o futuro e a nova economia verde e circular. Para o segundo e último dia, o evento tem espaço reservado para o debate da biodiversidade e a crise de recursos, e onde agir na sustentabilidade - os desafios regionais.

"O projeto GUARDIÕES tem, desde a sua criação em 2021, o objetivo de criar valor e gerar informação na sociedade civil para a questão das alterações climáticas. Através de conteúdos e ações procuramos apresentar soluções que possam fazer da região Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável.", defende Jorge Martins, Coordenador do Projeto.

"O Energy & Climate Summit vem tratar cinco temas muito relevantes para a vitória na Crise Climática - Energia, Água, Mobilidade, Economia Circular e o tema da Educação e Conhecimento, que é o primeiro, e que vai aproximar ainda mais as instituições de ensino superior do espaço da CPLP na promoção de investigação e ofertas formativas que acelerem a transição energética e a transição para uma economia mais sustentável. O papel do Fórum da Energia e Clima com os parceiros CCDR Alentejo e Instituto Politécnico de Portalegre é o de aprofundar esta cooperação, e para isso o Projeto Guardiões vai nesta primeira conferência trazer ao Alentejo e a Portugal reitores das universidades e ministros do governo de alguns destes países a fim de compreender que caminhos é que podem ser percorridos para uma academia mais próxima dos desafios dos governos, das empresas, das pessoas e mais capaz de transferir o conhecimento para o desenvolvimento económico e social dos diferentes países", conclui Ricardo Campos, Presidente Fórum da Energia e Clima.

Entre os oradores convidados para participarem no evento estão representantes de entidades, ministros do ensino superior e reitores de várias universidades de Portugal e do espaço da CPLP de que são exemplo:

Hugo Hilário: Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo

Filipe Santos: Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

Eurídice Monteiro: Secretária de Estado do Ensino Superior – Cabo Verde

Viriato Cassamá: Ministro do Ambiente – Guiné-Bissau

Alexandra Carvalho – Secretária-Geral do Ministério do Ambiente e Ação Climática

Sara Geraldo – Grupo Nabeiro/Delta Cafés

Carmen Van-Dumen Santos – Reitora da Universidade do Namibe – Angola

Pimenta Machado – Vice-Presidente da APA (Agência Portuguesa do Ambiente)

Adriano Sousa – Especialista em Mobilidade Urbana

Ricardo Pinheiro – Deputado da Assembleia da República

