Projetos sociais de Queluz e Belas premiados

A Junta de Freguesia de Queluz e Belas, no concelho de Sintra, viu os seus projetos de apoio à idade maior serem reconhecidos com a atribuição do selo "Comunidades Pró-Envelhecimento", iniciativa que distingue as políticas, programas, planos estratégicos e práticas que demonstram o compromisso com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido.





Para Paula Alves, presidente da União de Freguesias de Queluz e Belas, este "selo atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses confirma o trabalho que esta junta desenvolve numa área considerada prioritária por todos" sendo mesmo um incentivo "ao compromisso assumido com a comunidade sénior".





Entre os vários programas na área social desenvolvidos por Queluz e Belas o destaque vai para o "Seniores em Movimento", "Praia Sénior" ou a "RAIM – Rede de Apoio à Idade Maior" que envolvem centenas de residentes da freguesia.