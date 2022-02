Proteger o que tem de mais valor: Vida, Casa e Carro em campanha com soluções conjuntas

Neste início de 2022 pretendemos ajudar o consumidor a negociar e avaliar as suas despesas nalguns dos seguros mais importantes e mais adquiridos pelos portugueses. Se contratar os seus seguros principais em conjunto, terá certamente mais vantagens.





Vida Crédito habitação





Quando compra casa, já sabe que terá que fazer um seguro de vida para garantir a divida ao banco em caso de invalidez ou falecimento.





Ninguém quer pensar em acidentes, mas é bom refletir sobre a sua segurança financeira, sobre o seu futuro e o da sua família, quando na sua falta, ou mesmo quando impossibilitado de trabalhar. É exatamente para salvaguarda dessas situações que existem os seguros de vida para o crédito habitação.





Um seguro de vida pode deixá-lo descansado quanto à garantia que a sua hipoteca fica paga, e a sua família em segurança em caso de morte, doença grave ou invalidez irreversível. Este é um dos produtos que vai aumentando de prémio ao longo dos anos, por isso deve ser alvo de pesquisa com maior regularidade fora das instituições bancárias.





Casa





A ideia de proteger a habitação ganhou uma nova importância pela forma como vivemos intensamente a nossa casa nos últimos dois anos. Passamos agora mais horas em casa e isso levou a uma mudança no nosso modo de vida, e a repensar temas como o equilibro trabalho/ vida pessoal.





O regime de trabalho misto está a ser implementado por muitas empresas, o que nos leva à necessidade de olhar para soluções que protejam melhor a nossa casa dada a maior utilização do espaço e do seu conteúdo.





Isto passa por procurar ofertas de seguros mais personalizados aos seus interesses, com coberturas adicionais que protejam a habitação, mas não só, que cuidem de quem lá mora, dos animais de estimação e até dos seus hobbys como o desporto.





O seguro multirriscos é obrigatório para apartamentos e quase sempre exigido pelos bancos, quando se recorre a crédito habitação para comprar casa. Moradias, apartamentos, senhorios ou inquilinos, para todas estas vertentes a UNA tem soluções e campanhas a decorrer.





O carro





A UNA apoia o mercado e os consumidores também com a solução automóvel. Trata-se de um seguro que lhe permite escolher com simplicidade o melhor plano de coberturas para a sua viatura, oferecendo-lhe uma completa gama de serviços. Com 4 planos, poderá escolher o que vai mais de encontro às suas necessidades.





Casa e carro ou Casa e Vida: todos lhe dão vantagens.





Pode beneficiar na contratação conjunta dos seguros vida e casa ou nos seguros carro e casa: 25% desconto no seguro automóvel e oferta 25€ em combustível BP ou 50€ em vale Ikea na contratação dos seguros de vida e casa. As campanhas decorrem entre 1 de fevereiro e 31 de maio 2022.





Se quer começar o ano com a casa arrumada, os mediadores UNA estão disponíveis para esclarecer todas as dúvidas, apoiando os clientes também no caso de transferência de seguros, com vantagens especiais. Consulte o seu Mediador Una e peça uma simulação ou informe-se em unaseguros.pt.