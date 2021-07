Protocolo com Hospital Privado do Algarve possibilita testagem de hóspedes e staff

O Hilton Vilamoura, no Algarve, tem todas as condições para uma estadia perfeita para os tempos que vivemos, com procedimentos de segurança sanitária do selo Clean & Safe e do programa exclusivo Hilton Clean StayTM.





O resort tem à disposição restaurantes a funcionar até às 23h, sem limite de horário, cinco piscinas, jardins românticos, o maior spa de Portugal Continental e um kids club para regozijo das crianças.





Um ambiente tranquilo, controlado e seguro, distribuídos por cinco hectares de propriedade, com uma equipa de excelência que proporciona um atendimento personalizado.





Para maior segurança dos hóspedes, o Hilton Vilamoura estabeleceu um protocolo com o Grupo HPA, Hospital Privado do Algarve, e tem à disposição dos hóspedes testes PCR e Antigénio que, podem ser realizados com marcação prévia, 48h de preferência, no conforto do hotel ou nos postos disponibilizados em Vilamoura e Quarteira. A testagem massiva do staff também se encontra ao abrigo desta parceria.

"Neste Verão, o tempo corre a outro ritmo em Vilamoura. Fomos forçados a parar e isso levou-nos a pensar ainda mais em si! As piscinas são as mesmas, a nossa praia tem os mesmos lugares exclusivos reservados para si e para a sua família, das nossas cozinhas o Chef André Simões, continua a fazer sair pratos que deixam memória, as cascatas continuam a embalar as sestas nas varandas e nos jardins, as crianças brincam alheias ao resto, no seu refúgio dos piratas, no Kids Club. No Seven Spa retemperam-se as forças a quem passou um ano desafiante.





Nós é que mudamos: demo-nos conta que temos muitas saudades de o ter por cá e de fazer o que mais gostamos: acolher e receber bem.





Venha visitar-nos e confirme o quanto tudo tem de mudar para que fique na mesma!" Nuno Braga Lopes- Diretor Geral Hilton Vilamoura