Depois do sucesso da primeira apresentação em Maio deste ano, com mais de 2000 espetadores, os Quadros Vivos de Caravaggio voltam à cena na Igreja de São Roque, nos dias 14, 15, 16 e 17 de Novembro de 2019.





A dramatização recria em palco uma sequência completa de obras do pintor Michelangelo Merisi da Caravaggio, que se vai construindo e desconstruindo, acompanhada de música de Bach, trabalhadas com uma iluminação muito especial, por forma emular o efeito luminoso característico das obras do pintor italiano.





Quadro a quadro, assistiremos às recriações da vida de Cristo, experienciando a expressividade dos atores, criando uma expectativa pelo que virá de seguida.





Veja o vídeo de apresentação https://youtu.be/xGNmh0SrWyY e visite https://quadrosvivos.wordpress.com/

Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais.