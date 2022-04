Qual o valor de um sonho?

A campanha de consignação do IRS das Aldeias de Crianças SOS pretende melhorar as condições de vida de centenas de crianças, jovens e famílias em Portugal. Através de um pequeno gesto, um contributo de 0.5% do IRS, sem qualquer custo, os portugueses poderão ajudar centenas de crianças e jovens em Portugal a tornar os seus sonhos realidade.

De 1 de abril a 30 de junho, ao preencher a sua declaração de IRS basta colocar o NIF 500 846 812 na folha de rosto, no Quadro 11, campo 1101 e um X na opção IRS para ajudar centenas de crianças, jovens e famílias em Portugal.

Se o preenchimento da sua declaração for automático, é ainda mais simples! Quando estiver a fazer a entrega da sua Declaração, no fundo da página vai encontrar o campo destinado à consignação. Aqui é só indicar o NIF 500 846 812.

Pode também destinar os 15% do valor do IVA, abdicando assim do valor que lhe iria ser reembolsado. Se a sua declaração de IRS for preenchida automaticamente, basta indicar também que pretende doar 15% do IVA suportado, abdicando deste valor que lhe seria reembolsado.

Se a sua declaração for preenchida manualmente, deve colocar um X na opção IVA, estando assim a indicar que pretende doar 15% do IVA suportado, abdicando deste valor que lhe seria reembolsado.

Mais do que declarar um valor financeiro, declara um valor humano e universal, sem preço, apelando a que todas as pessoas possam ter um papel ativo na vida destas crianças e jovens, ajudando a realizar os seus sonhos.

As Aldeias de Crianças SOS estão em Portugal há mais de 50 anos a acolher e apoiar crianças, tendo sido acompanhadas desde 1967 mais de 1000 crianças e jovens. Reforçam o nosso compromisso com as mais de 420 crianças e jovens que acompanham anualmente, tanto nas Aldeias SOS, como no Programa de Fortalecimento Familiar e a equipa de mais de 140 colaboradores continuará a trabalhar todos os dias para concretizar a missão junto das crianças e jovens.

Juntos podemos tornar realidade os sonhos de mais de 420 crianças e jovens em Portugal, sem qualquer custo para si.