O evento "Qualificar para Crescer", organizado pelo Programa Operacional Capital Humano, realiza-se no dia 19 março para uma plateia online e vai integrar uma mesa redonda, com o tema "A qualificação, o emprego dos jovens e adultos e o contributo do Fundo Social Europeu". Pretende-se debater a importância estratégica dos fundos europeus para a qualificação da população, no combate ao abandono escolar precoce e à iliteracia funcional.

"Qualificar para Crescer" será composto por duas partes. Na primeira faremos a entrega dos "Prémios Capital Humano", lançados pelo PO CH em março de 2020, e com 207 candidaturas a concurso, que distinguem percursos e projetos formativos de sucesso, na qualificação de jovens e adultos em Portugal, apoiados pelo Fundo Social Europeu. A entrega dos prémios conta com a presença do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues e de Laurent Sens, Chefe da Unidade de Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia.

A mesa redonda decorrerá na segunda parte do encontro e terá a participação do Presidente do PO CH, Joaquim Bernardo, de Luís Capucha, especialista em Políticas Públicas de Educação e Formação e de Maria Emília Brederode Santos, Presidente do Conselho Nacional de Educação. Será seguida de um debate aberto ao público. Esta mesa redonda será transmitida também na antena da TSF, enquanto media partner do PO CH na divulgação deste evento, no mesmo dia, pelas 15 h.

Durante o evento serão divulgados os dados da execução do Programa Operacional Capital Humano desde o início da programação PT2020 até 31 de dezembro de 2020.

O POCH - Programa Operacional Capital Humano, é a entidade que gere o financiamento europeu para a formação e qualificação de jovens e adultos em Portugal, tendo apoiado até 31/12/2020 mais de 800 mil jovens e adultos, num investimento total elegível de 3 843 milhões de euros (M€), dos quais 3 281 M€ são investimento do FSE.