Quatro noites hilariantes de SOLRIR

A 9, 10, 11 e 12 de junho, os melhores do humor nacional vão estar na décima quinta edição do SOLRIR, que se realiza no Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira.

Herman, Marco Horácio, Aldo Lima, Serafim, Francisco Menezes, David Cristina e o embaixador do festival, o humorista Nilton que se junta ao mágico Mário Daniel num espetáculo ímpar. Do cartaz faz também parte a jovem nortenha Beatriz Magano, que estará presente todas as noites.

SOLRIR esteve marcada para dias 29 e 30 dezembro do ano passado e 1 e 2 janeiro deste ano. Foi adiada devido às restrições da pandemia e o cartaz sofreu alterações. Todos os que já têm bilhetes e não optaram pela devolução do dinheiro, devem dirigir-se aos locais onde os adquiriram e trocá-los para os dias que querem. Alguma dúvida, sugere-se envio de email para solriralbufeira@gmail.com ou info@blueticket.pt

Os lugares são marcados e todos sentados e os bilhetes já estão à venda na Worten, Fnac, Media Markt e www.blueticket.meo.pt. O preço diário varia entre os 15€ e os 19€. Há um pack individual para os quatro dias, entre os 56€ e os 72€ e um pack diário familiar (4 pessoas), entre os 56€ e os 72€.

O SOLRIR é um evento do Município de Albufeira, Press Happiness e Palácio de Congressos do Algarve, contando ainda com o apoio do Nau Hotels & Resorts, Turismo Regional do Algarve e Adega do Cantor. A TSF é a rádio oficial do festival.

Veja abaixo o programa completo do SOLRIR:

PROGRAMA

9 de junho, 21h30 | Aldo Lima e Herman José em "One (Her)man Show"

10 de junho, 21h30 | Francisco Menezes e Serafim

11 junho, 21h30 | Mário Daniel e Nilton, que estreiam um espetáculo

12 junho, 21h30 | David Cristina e Marco Horácio em "Rouxinol 2.0"

PREÇÁRIO

Bilhetes com lugares marcados à venda Worten, Fnac, Media Markt,

www.blueticket.meo.pt e, nos dias do festival, na bilheteira do Palácio de Congressos, a partir das 16h00.

Bilhetes diários: 15€ balcão e 19€ plateia

Pack individual para os 4 dias: 56€ balcão e 72€ plateia

Pack diário familiar (4 pessoas): 56€ balcão e 72€ plateia

Mais informações: solriralbufeira@gmail.com