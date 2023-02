Quebrar a rotina e os tabus? INTIMINA sugere três dicas para este dia de São Valentim

INTIMINA sugere três soluções para desfrutar do Dia dos Namorados como se fosse o primeiro. Demasiado tempo juntos, poucas distrações e uma rotina monótona: são alguns dos fatores que podem afetar a vida sexual dos casais e fazer com que o Dia dos Namorados seja só mais um dia. Mas, na tentativa de inverter a situação e de mostrar que é possível recuperar a chama, a, empresa que oferece a primeira gama dedicada a cuidar da saúde íntima feminina,



Fortalecer o pavimento pélvico



Já não é segredo que treinar o pavimento pélvico melhora as relações sexuais. Entre todas as funções dos músculos pélvicos, destaca-se o seu papel fundamental na qualidade dos orgasmos.

E a fim de maximizar o prazer, esta zona deve treinar-se de forma regular para que, ao contrair e libertar os músculos com os exercícios de Kegel, o canal vaginal também se estreite e aumente o prazer da penetração, tanto para a mulher como para quem está a penetrar.

KegelSmart™ é um gadget feminino que atua como personal trainer pélvico. Ao identificar a tonicidade do pavimento pélvico, estabelece automaticamente rotinas de exercício e, com base nos padrões de vibração, sabe-se quando começar a treinar - nunca foi tão fácil começar uma nova rotina!

Exercitadores com pesos: um clássico que nunca desilude

Outra opção para exercitar o pavimento pélvico são os tão bem conhecidos exercitadores com pesos. Além de ajudarem a fortalecer os músculos pélvicos, são muito eficazes na resolução de problemas sexuais, tais como a dor durante a penetração ou a dificuldade em atingir o orgasmo.

Laselle A INTIMINA propõe os seus exercitadores de pesos. Revestidos com silicone de grau médico, cada esfera contém uma pequena bola com um peso no seu interior, que se move para que a superfície vibre com o movimento. O treino Laselle oferece três tamanhos e pesos diferentes, permitindo uma maior liberdade e personalização ao treinar o pavimento pélvico.

Dia dos Namorados com o período? É possível!

O sexo durante a menstruação continua a ser um tabu. Contudo, as alterações hormonais que existem durante esta fase do ciclo podem levar a um aumento da sensibilidade em zonas como o peito ou os genitais, fazendo com que as mulheres se sintam mais excitadas.