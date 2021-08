No próximo dia 5 de Agosto, 5a feira, os voluntários da Refood-Cascais estarão, entre as 9h e as 20h, a recolher alimentos no Auchan de Cascais.

A Refood Cascais convida a comunidade a aparecer, comprar e contribuir, pois estará a apoiar 77 famílias do concelho (206 adultos e crianças). Cada um de nós pode fazer a diferença na vida dos outros. É fácil... basta querer e agir. "Gostávamos de vos ver e receber os vossos contributos.", afirmam.