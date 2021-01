Record de mãos dadas com o futebol

O jornal Record volta a colocar o futebol português em debate, desta vez com o Webinar «Record Talks Allianz Cup». a propósito da Final Four da Allianz Cup, que se disputa em Leiria O evento terá lugar no sábado, dia 23 de janeiro, horas antes da grande final da edição 2020/21.





Em parceria com a Allianz, o Record convida personalidades de topo, como o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, o Membro do Comité de Direção Allianz Portugal – CMO, José Francisco Neves, e o presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, para debater a importância da Allianz Cup no panorama do futebol profissional no nosso país. Num segundo painel, será a vez de alguns dos principais craques dos nossos relvados nos últimos anos relatarem a sua experiência sobre estes jogos decisivos, fazendo também a antevisão do encontro dessa noite.

"É uma honra mas também uma enorme responsabilidade à qual não fugimos. Somos uma parte do fenómeno desportivo e temos noção de que é uma obrigação para nós participarmos e envolvermo-nos no debate, contribuindo para a construção de pontes e no surgimento de novas ideias que tornem o Desporto e a sociedade melhores. A nossa história de mais de 71 anos é feita disto", refere Sérgio Krithinas, diretor adjunto.

José Francisco Neves refere "Para a Allianz Portugal é, naturalmente, um enorme orgulho estar associada à Allianz CUP.

A nossa ligação ao desporto nacional é já, aliás, uma tradição. Ao longo dos últimos anos temos apoiado diversas modalidades além do futebol, como o Golfe ou o Surf.

O Grupo Allianz é também o parceiro de seguros a nível mundial para os Movimentos Olímpico e Paralímpico numa parceria que começou este ano e deverá prolongar-se até 2028. A defesa e promoção dos valores do desporto são essenciais para a Allianz e temos muito gosto em partilhá-los com os nossos parceiros em iniciativas como esta."

"Qualquer evento que ajude a promover esta indústria tão fustigada este ano pela pandemia, é importante. E este webinar sobre os impactos da COVID no futebol, a decorrer no palco da Final Four ajuda a dar espetáculo às pessoas que estão em casa e que precisam deste ânimo extra. Mais uma ajuda importante." diz Susana Rodas, Diretora Executiva de Marketing, Liga Portuguesa de Futebol