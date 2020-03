Recorde absoluto: Site da REMAX Portugal atinge 28 milhões de visitas em 2019

Website da imobiliária cresceu 12% relativamente a 2018 e é, por larga margem, o mais visitado do setor em Portugal

252 mil contactos de clientes chegaram a mais a partir do Site. Em cada acesso o visitante viu em média cinco imóveis

3,5 milhões de visitas internacionais representam um incremento de 17%. Norte americanos, brasileiros e franceses são os que mais procuram imóveis portugueses

Em 2019 o Website da RE/MAX Portugal, rede imobiliária líder no mercado nacional, atingiu 28 milhões de visitas, uma média superior a 2,3 milhões por mês, traduzidos em mais 252 mil contactos através da plataforma. O número representa um incremento de 12% face a 2018 e atesta a vitalidade que o setor atravessa, assim como a liderança destacada da imobiliária, também no online.

No que concerne ao detalhe dos imóveis, em média um visitante visualizou cinco imóveis a cada acesso em remax.pt, o que resultou ao longo do último ano num grande número de pedidos de visita a imóveis da rede.

Durante o ano de 2019, a RE/MAX continuou a destacar-se face à concorrência nas pesquisas do Google, de acordo com dados do Google Trends. Este é um indicador relevante que traduz a dinâmica da marca RE/MAX e o seu reconhecimento no setor imobiliário, onde é líder de mercado, quando comparada com outras redes e portais imobiliários.

Visitas internacionais: 3,5 milhões de acessos

Do total de visitas ao Site registadas em 2019, o equivalente a cerca de 3,5 milhões por mês, tiveram como origem outros países como Estados Unidos, França, Brasil, Suíça, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Angola e Holanda, que se destacaram na procura por imóveis portugueses. Estas visitas internacionais tiveram um crescimento de 17% em relação a igual período homólogo. De salientar também que, já no ano passado, o Website da RE/MAX registou cerca de 24 milhões de visitas, uma evolução favorável quando comparada com 2017.

Para Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, "este número recorde registado em 2019 nas visitas ao nosso Site, está em consonância com o crescimento que temos vindo a registar nas nossas lojas. Sabemos que a página da RE/MAX assume o papel de ser o primeiro ponto de contacto com a nossa oferta, pelo que é para para nós determinante garantir que remax.pt permita uma navegação intuitiva, célere e eficiente a quem nos procura." A responsável sublinha ainda que "o mercado imobiliário atravessa uma fase mudança, em larga medida devido à tecnologia, e que está a revolucionar o setor. Ao ser possível iniciar a procura por um imóvel através de uma ferramenta online como um bom Site, torna o negócio mais rápido e, consequentemente, mais eficaz."