REDE DE FRANCHISING PÃO EM CASA E TENCIONA LEVAR A MARCA A TODO O PAÍS NOS PROXIMOS 5 ANOS

A Atrian Indústria Alimentar S.A. (www.atrian.pt), um dos mais relevantes players em Portugal no setor das massas congeladas, sobremesas e outras soluções alimentares, adquiriu 80 % do capital da rede de Franchising PÃO EM CASA ( paoemcasa.com ), marca especializada na entrega diária ao domicílio de produtos de padaria e pastelaria fresca. O restante capital permanece nas mãos do fundador da marca, Marco Pombo, que se mantem na direção executiva da empresa.

Segundo Pedro Balancho, CEO da ATRIAN, "este investimento insere-se na estratégia do grupo de procurar novos canais para os produtos que fabricamos, aproximando-nos do consumidor final, mas sem concorrer com os nossos mercados atuais, o Horeca e o Retalho. Com a rede Pão em Casa, pretendemos não só servir o mercado doméstico, onde atualmente atua, mas também oferecer soluções "chave na mão" de pequeno-almoço para pequenas unidades de alojamento turístico que não dispõem de cozinha e staff. Estamos igualmente a desenvolver programas para as empresas, nos seus escritórios, disponibilizarem aos seus colaboradores benefícios, como pão quente para levarem para casa diariamente, pequeno-almoço, coffee breaks ou bolos de aniversário. A rede Pão em Casa tem feito um percurso sólido e consistente, conciliando a tecnologia e digitalização dos processos com um serviço personalizado e de proximidade, o que alinha totalmente com os nossos valores."





A marca Pão em Casa, está já presente em muitas cidades do país, mas a empresa pretende cobrir a totalidade do território no prazo de 5 anos, pelo que já iniciou o processo de seleção de novos franchisados, no sentido de passar dos 15 atuais para 100.