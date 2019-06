REFADO – Concerto Solidário das Famílias Fadistas

Este espectáculo é constituído por um excelente painel de Fadistas e Músicos, familiares entre si, como são os casos do José da Câmara e da sobrinha Teresa Câmara Fonseca, do António Pinto Basto e do filho Gustavo, dos irmãos Mico e Gonçalo Câmara Pereira, da Tânia Oleiro e a mãe Maria do Céu Crispim, da Teresa Siqueira e o filho Rodrigo Rebello de Andrade. E ainda contamos com Salvador Taborda.





Acompanham-nos os músicos Diogo Lucena e Quadros, Francisco Zanatti e Francisco Gaspar, na guitarra portuguesa e na viola.





A apresentação será efectuada pelos também músicos e intérpretes Diamantina Rodrigues e Carlos Alberto Moniz.





Graças à generosidade de todos os participantes, toda a receita reverte a favor da Refood, núcleo de Cascais.





A Refood Cascais é uma instituição 100% constituída pelo empenhamento de 220 voluntários, que, diariamente, alimenta mais de 70 famílias, o que corresponde a quase 200 pessoas, das quais 52 são crianças. E ainda apoiamos mais 8 IPSS.

Temos como parceiros 35 fontes de alimentos das freguesias de Cascais, Estoril, Alcabideche: restaurantes, hotéis, supermercados, pastelarias, cantinas, empresas de catering, onde recolhemos excedentes alimentares não só evitando o desperdício alimentar como acabando com a fome nos bairros urbanos.





Criamos uma ponte humana que liga quem tem uma sobra diária com quem tem uma necessidade diária.





Para adquirir as entradas no espectáculo (cada bilhete 10€) contacte-nos através dos telefones 919 545 455 ou 962 861 631, ou pelo e-mail: Refood.cascais@gmail.com

Apresse-se. O espectáculo pode esgotar.