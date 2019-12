Reflorestar com a Earth Consulters e a Quercus

No dia 18 de Dezembro, pelas 14h00, será levada a cabo uma plantação de espécies autóctones, num terreno na Freguesia de Caparrosa – Tondela.

A iniciativa surge no âmbito do Projeto Criar Bosques que busca a reflorestação de áreas afetadas pelos incêndios de 2017 que assolaram toda a nossa Região, de Vouzela a Oliveira de Frades, de Mortágua a Nelas, de Santa Comba Dão a Tondela.

Não obstante os efeitos colaterais que todo o País sentiu, associamo-nos a um projeto que tem como fim o renascimento de um novo manto verde envolto de Esperança.

A Earth e a Quercus pretendem também, através deste apoio à plantação de espécies autóctones, contribuir para a adoção de atitudes e comportamentos ambientalmente adequados, tendo em vista a preservação e valorização da floresta.

A iniciativa contará com a participação do ISCAC – COIMBRA BUSINESS SCHOOL, alguns elementos do plantel principal do CD TONDELA, equipa Júnior do SPORT VISEU E BENFICA, LIONS CLUBE COIMBRA, JUNTA DE FREGUESIA DE CAPARROSA, entre outras individualidades e entidades.

Desde já e além de em nosso nome, também em nome dos Nossos Filhos e Nossos Netos, o nosso profundo agradecimento a todos os que nos apoiaram e inspiraram para esta iniciativa.