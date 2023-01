Regresso da Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho de Ponte de Lima

Considerando o turismo gastronómico um verdadeiro motor de desenvolvimento económico do concelho, Ponte de Lima realiza no próximo fim-de-semana, de 27 a 29 de janeiro a XIII Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho.





O evento que visa atrair e fidelizar diferentes públicos, propõe uma combinação de experiências gastronómicas, num conceito ligado à terra e à tradição, promovendo o ex-líbris da sua gastronomia limiana o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima.





Confecionado com base na excelência dos produtos limianos, o Arroz de Sarrabulho é considerado um prato típico da época de inverno, e que nesta altura do ano atrai milhares de comensais à Vila Mais Antiga de Portugal, sendo também procurado e saboreado durante todo o ano nos restaurantes limianos.





A presente edição vai contar com a presença de dezenas de produtores nacionais, e expositores de produtos regionais e artesanato, complementada com um programa de animação tradicional, com as rusgas, arruadas, workshops, showcookings, e muita animação.





Integrado no projeto "Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta" a Feira do Porco e as Delícias do Sarrabulho é uma verdadeira mostra da excelência dos produtos limianos, de sabores fortes e aromas condimentados, que consolidam a afirmação da identidade cultural deste território.





Visite a XIII Feira do Porco e as Delicias do Sarrabulho, com entrada gratuita e desfrute das condições especiais na estadia e na restauração, já que, durante os fins-de-semana em que se realizam os eventos, uma série de unidades hoteleiras aderentes ao projeto atribuem um desconto de 10% em alojamento, nas noites de sexta-feira e sábado, da mesma forma que a restauração aderente oferece 1 leite-creme, por dose, desta vez, nas refeições de sábado e domingo.