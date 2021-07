Restaurant quality at home da TEKA Portugal

A Teka Portugal abriu as suas portas numa open week - Restaurant Quality at Home - cheia de surpresas e novidades que veio reforçar um facto já consumado: a qualidade de um restaurante vive agora na cozinha dos Portugueses! As instalações da empresa em Ílhavo transformaram-se num autêntico palco de degustação, demonstração e revelação de novos produtos e suas funcionalidades.

Das carnes suculentas, aos vegetais crocantes e pizzas com trago original a forno de lenha, o espaço dedicado a esta semana foi especificamente desenhado para permitir a interação entre os visitantes e os produtos e, claro está, a degustação de deliciosos petiscos para as mais diversos gostos!

Nesta exposição de tecnologia e sabores, a Teka lançou novidades que deixaram todos de água na boca! Destaque é necessário dar às recentes estrelas da companhia, nas quais é impossível não recordar o SteakMaster: essa obra-prima da Teka que lhe prepara um churrasco no coração da sua casa, garantindo um efeito de caramelização da carne, deixando-a crocante por fora e suculenta no interior. Al punto! E passando para outro prato que arrebate o coração de todos, temos o MaestroPizza - um forno inovador que permite proporcionar uma bella experiência Italiana, sem sair de casa, e em tempo recorde! Já imaginou ter uma pizza na mesa, feita em casa, com sabor a forno de lenha, em menos de 3 minutos? É mais que possível!

E para terminar, mas não menos importante, os fornos AirFry que permitem preparar, em grande quantidade, as especialidades que todos adoram mas que são de evitar pelas calorias extra. Sim, este forno frita batatas fritas, asas de frango, nuggets e legumes variados sem recurso a qualquer tipo de gordura.

E como de cozinha se faz a Teka, importa referir que também as suas placas estiveram em destaque, com os espectadores a delirar com a funcionalidade exclusiva - e única a nível mundial - da DirectSense, que através da rice cooking cozinha um arroz do início ao fim sem que tenha de sair do seu sofá!

Para lá destas inovações, também as chaminés decorativas da vanguardista gama Urban Colors roubaram a atenção dos presentes e, claro está, o recente lava-louças Pure Clean que se limpa sozinho, e o frigorífico French Door que une personalidade e estética num só produto, onde quer que seja instalado. A verdade é que inovação foi a palavra de ordem nos corredores desta semana de revelações e ninguém resistiu à avalanche de funções e especi-alidades que a Teka tem para oferecer.

Os produtos em exposição nesta open week - Restaurant Quality at Home receberam também um especial foco por parte do Chef Chakall - já conhecido desta casa -, que mostrou as vantagens destes fornos e placas ao longo de showcookings no evento Essência do Vinho nos jardins do Palácio de Cristal no Porto. Na open week da Teka também o vencedor da 32ª edição do Chef Cozinheiro do Ano, Tony Martins, testou os produtos mostrando que a arte de bem cozinhar, aliada a um potente forno ou placa, são os ingredientes necessários para fazer da sua cozinha um restaurante cinco estrelas!

Com um centro de testagem à entrada, a Teka garantiu a segurança de todos celebrando as memórias no regresso a uma possível normalidade, inaugurando uma nova temporada de realizações que abre portas para produtos com excelente qualidade que só vão realçar que é na cozinha que se comemoram momentos, criam recordações e se vivem em família sabores inesquecíveis - juntos.

Sobre a Teka Portugal

O Grupo Teka é uma multinacional alemã e um dos principais fabricantes de lava-louças em aço inoxidável, electrodomésticos de encastre e soluções de banho. O nosso Grupo com-preende distintas marcas líderes como Teka, Küppersbusch, Intra, Mofém ou Thor. Com mais de 140 anos de história, o grupo Teka tornou-se um exemplo internacional no fabrico de equipamentos para cozinha e banho.

Fundada em 1978, a Teka Portugal, , é uma das mais importantes unidades comerciais e fabris do grupo TEKA. Tendo iniciado a sua atividade apenas com a produção e comercialização de lava-louças em aço inoxidável, tem vindo a fazer uma forte aposta na diversificação das suas áreas de intervenção.