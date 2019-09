Rossio Fashion Day 2019

Um desfile, organizado pela Associação de Dinamização da Baixa Pombalina com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e do Turismo de Lisboa,que reuniu várias caras conhecidas e onde não faltaram centenas de fãs de moda para conhecerem as tendências Outono/Inverno apresentadas pela actriz Fernanda Serrano.





A 8 *edição do Rossio Fashion Day apresentou uma vez mais a vasta oferta do comércio tradicional tão característico na Baixa Pombalina, assim como a modernidade de marcas multinacionais através das 13 lojas parceiras desta iniciativa - Benetton, Chapéus D’Aquino, Dama de Copas, Dandara, E. E. Sousa & Silva, Fred Perry, Langiarte, Malhas Achega, Multiopticas, MontraVip, Ourivesaria Sarmento, Seaside e Vitrine – que vestiram os manequins da Karacter Agency.





Ao longo de duas horas, a cantora Wanda Stuart teve a seu cargo quatro atuações especiais, com destaque para a canção dedicada à cidade lisboeta de seu nome "Lisbon" e para a presença da sua filha Eva Stuart com quem realizou um dueto. O evento terminou com a apresentação da coleção de inverno da marca portuguesa Traces of Me, "Merging – tornar-se num só" que celebra a história e tradição entre duas culturas – Portugal e Índia – e que nos presenteou ainda com um momento de dança oriental, bem como com a dança das sete saias que culminou com uma chuva de confettis antes da atuação final de Wanda Stuart.





Enaltecer o que de melhor a Baixa Pombalina tem para oferecer, valorizar as lojas históricas, promover o comércio tradicional e atrair todas as atenções para esta zona que nos diz tanto foram o grande objectivo do evento que deixou no ar o desejo que a baixa lisboeta continue a prosperar por muitos mais anos!