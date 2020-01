Rubel edita "Partilhar" com Ana Vitória

"Partilhar" de Rubel com AnaVitória soma mais de oito milhões de visualizações em tempo recorde.

O videoclip da tão aguardada versão do tema "Partilhar" de Rubel com AnaVitória, produzida e apresentada aos fãs no final do ano, já conta com mais de oito milhões de visualizações no YouTube. Quanto ao Spotify, o tema de sucesso em parceria com as incríveis vozes de Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão, soma mais de quatro milhões de audições.

O tema que rompeu as rádios brasileiras no passado dia 11 de novembro já é prova certificada do êxito entre o talento de Rubel, um dos mais aclamados cantores e compositor da nova Música Popular Brasileira, e a incrível dupla vencedora de um Grammy Latino. O vídeo aborda o reencontro entre ex-namorados, interpretados pela atriz brasileira Marina Ruy Barbosa e pelo próprio Rubel, que produziu igualmente o vídeo.

"Essa gravação é resultado de um encontro que aconteceu no começo das nossas carreiras. A gente se conheceu, teve muita sintonia e muita vontade de gravar alguma música juntos. Acabou que na época, a vida nos levou para caminhos diferentes. Em 2019, ficou evidente que "Partilhar" era uma música que pertencia tanto ao meu universo quanto ao delas. É uma intercessão dos nossos trabalhos. Uma canção de amor que tem uma veia pop, mas muito íntima e pessoal. Finalmente resolvemos fazer este registro para juntar nossos mundos e celebrar nossa jornada, nossa parceria e nossa amizade até aqui", afirma Rubel.

"Rubel é um dos principais nomes da nova Música Popular Brasileira. Em 2018, foi indicado ao Grammy Latino na categoria melhor disco de rock ou música latina em Português, pelo disco "Casas" (Dorileo/Natura Musical). Apresentou o álbum em 51 cidades dentro e fora do Brasil (EUA e Portugal). Consolidou parcerias com rappers como Emicida e Rincon Sapiência e conta com dois temas em bandas sonoras de novelas da Globo (Onde Nascem os Fortes e Malhação).

O músico foi ainda capa da revista GQ ao lado de Zeca Veloso. O cantor, compositor e cineasta do Rio de Janeiro, hoje com dois álbuns no currículo, tornou-se um dos mais requisitados e respeitados artistas da nova música popular brasileira, com presença nas rádios de maior prestígio e com excelentes críticas nos principais meios brasileiros. De referir ainda que o artista já ultrapassou a marca de 42 milhões de visualizações com o videoclipe da canção "Quando Bate Aquela Saudade".

A nova versão de "Partilhar" foi produzida por Rafael Ramos no estúdio Tambor e chegou às plataformas digitais pelo selo Dorileo via Altafonte.