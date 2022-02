Sábado é dia Litocar!

O Dia Litocar repete-se pelo 16º ano consecutivo, em todos os pontos de venda do Grupo, nos distritos de Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Santarém. Esta iniciativa é aberta a todos os clientes, de todas as marcas e tem feito sucesso junto dos milhares de clientes que ano após ano têm aderido.





O check-up às viaturas e a oferta de uma lavagem é o mote para visitar as instalações da Litocar. Mas as vantagens não ficam por aqui. Os vales de desconto, atribuídos em futuras intervenções, e os descontos até 50% em pneus, são outros dos motivos que tornam este dia único.





Dado o enorme sucesso e adesão dos clientes, o vale de 100 euros para os 10 primeiros a chegar a cada uma das instalações da Litocar, para utilizar na próxima manutenção, irá regressar este ano após um ano de interregno.





Além das ofertas nas nossas oficinas, haverá descontos imbatíveis num lote de viaturas novas e de serviço de todas as marcas representadas pelo Grupo e viaturas seminovas da NCar, marca das oportunidades Litocar. Sem dúvida, uma oportunidade de começar o ano com um carro novo.





Mas o sucesso desta ação passa também pelas inúmeras surpresas e novidades que os clientes podem encontrar nas concessões Litocar. Este ano não será exceção e quem fizer a sua paragem numa das concessões Litocar, no próximo dia 19 de Fevereiro será com toda a certeza surpreendido!





"Já são 16 anos a fazer o Dia Litocar, é sem dúvida uma das mais importantes ações que realizamos. Os números falam por si, nas últimas três edições oferecemos mais de 11.000 check-ups e vendemos mais de 700 viaturas. Esta é sem dúvida uma das maiores ações do género no país. O Dia Cliente Litocar é uma referência." Refere Ricardo Marques, Responsável de Marketing do Grupo Litocar.

O Dia Litocar realiza-se por ordem de chegada em todos os pontos de venda do Grupo, nos estabelecimentos de Coimbra Sul, Coimbra, Figueira da Foz, Cantanhede, Viseu, Guarda, Covilhã, Castelo Branco, Santa Maria da Feira, Oliveira do Hospital, Santarém e Torres Novas.





O horário de funcionamento das 09h00 às 18h00.