Saiba o que fez o António Zambujo consignar 0,5% do seu IRS ao SEMEAR!

O SEMEAR convidou o António Zambujo para ir conhecer de perto o seu excelente contributo na integração digna de pessoas com DID (Dificuldade Intelectual e do Desenvolvimento) no mercado de trabalho.

Depois de acolher estas pessoas na sua Academia (onde oferece uma formação certificada e personalizada às capacidades de cada um) o SEMEAR integra-as no mercado de trabalho, acompanhando com todo o cuidado cada caso.

O SEMEAR sugere um plano de integração completo. Este plano começa no diagnóstico das necessidades e capacidades de cada um, passando para uma formação certificada que cultima na procura vocacional de cada pessoa (com a ajuda de técnicos certificados). Assim, as formações terminam num estágio prático numa empresa e, posteriormente, numa integração profissional final.

O SEMEAR já integrou 57 pessoas no mercado de trabalho, tendo uma taxa de integração profissional de 60%. Neste momento, a Academia SEMEAR está a receber 104 jovens em formação nas áreas de comércio, agricultura, indústria, armazenagem, restauração, cerâmica e administrativo.

O António Zambujo não será, certamente, o único a ficar tocado por esta causa. Foi com muita alegria que participou na campanha de IRS do SEMEAR, de forma a conseguir contribuir com a sua influência para chamar a sociedade para esta realidade que tantos, ainda, desconhecem.

A consignação do IRS de cada um fará a diferença de muitas vidas que precisam da ajuda do SEMEAR para encontrarem o seu propósito. A lista de espera de formandos, por escassez de recursos físicos e financeiros, é já elevada.

Vamos ajudar a integrar mais vidas com Dificuldade Intelectual e do Desenvolvimento!