Salões líderes no setor da construção e do imobiliário decorrem na FIL

A FIL volta a receber dois eventos, especialmente dedicados aos profissionais dos setores da construção e imobiliário: a Tektónica e o SIL. São dois setores complementares, que decorrem em simultâneo de forma a retirar o melhor proveito das sinergias que lhes são comuns. A Tektónica abre portas no dia 6 – até dia 9 – e o SIL começa um dia mais tarde, dia 7, prolongando-se até dia 10, domingo.





A Tektónica - Feira Internacional da Construção faz jus ao seu nome, numa edição que primará pela forte componente internacional, presente não só a nível de exposição como através dos oradores das suas conferências. Destaque para a realização do 1º "Fórum da Habitação Portugal – Senegal", no dia 7, das 10h às 13h30, numa iniciativa conjunta da Embaixada do Senegal em Portugal, da CCIPS|AO – Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Senegal e África Oeste em Dakar, institucionalmente apoiada pela Fundação AIP e aicep Portugal Global.





Nesta iniciativa está confirmada a participação da Secretária de Estado do Urbanismo do Senegal e do Secretário de Estado do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Senegal.





Este fórum conta ainda com várias confirmações de empresas senegalesas do sector privado e corporativo e com a presença de investidores e empresários de renome do Senegal, que visitam Portugal com o propósito de promover e incentivar as relações bilaterais entre os dois países, a troca de contactos e a partilha de know-how, com vista à concretização de negócios.





O Ciclo de Conferências Tektónica é outra da programação-chave da Tektónica 2021, um conjunto de conferências com foco nos temas que marcam a atualidade no setor: Competitividade, Sustentabilidade e Resiliência na Construção, com a presença, já confirmada, de um painel de oradores e moderadores de renome no setor profissional e no panorama económico nacional.





Organizado em três dias, o Ciclo de Conferências Tektónica foca-se, no dia 6 de outubro, (4ªfeira) na temática Construção e Economia Circular; no dia 7 de outubro, (5ªfeira) nos Produtos Eficientes e contributo para a Funcionalidade e Sustentabilidade e no dia 8 de outubro, (6ªfeira) na Digitalização, Qualidade e Competitividade na Construção.





A Tektónica conta com a participação de cerca de 100 expositores.





Já o SIL, regressa em grande. Com uma maior representatividade dos setores que compõem o mercado imobiliário – comparativamente à edição especial de 2020 – o SIL terá em exposição cerca de uma centena de empresas e uma programação focada no debate e tendências do setor.

Debater o setor imobiliário, o seu futuro e ambições, é uma prioridade do SIL, com a organização da Conferência SIL Investment Pro, em parceria com a APPII e a APR, nos dias 7 e 8 de outubro, que em 2021 terá enfoque em temáticas atuais e de relevância para o setor, como O papel do Turismo.





Nota de Agenda





Lisboa, 6 de outubro de 2021

Residencial Português no "Plano Reactivar o Turismo | Construir o Futuro" – no dia 7, a partir das 10h00 - A visão dos Profissionais do Sector e Medidas para simplificar o Licenciamento Urbano – no dia 7, a partir das 15h00 – e O futuro do Sector Imobiliário, A carga fiscal versus mais oferta habitacional e O olhar dos investidores internacionais – no dia 8.





Tanto o SIL como a Tektónica continuarão a premiar o que de melhor se faz em ambos os setores. No caso do Salão Imobiliário de Portugal, serão apresentados, dia 7 de outubro, pelas 19 horas, os Vencedores dos Prémios SIL do Imobiliário 2021, prémios com grande destaque e reconhecimento no setor imobiliário.





A Tektónica premiará as empresas com os produtos/serviços mais inovadores na Construção, com a atribuição dos Prémios Inovação Tektónica 2021, no dia 8, pelas 16h30.





Embora com grande foco no público profissional, a Tektónica e o SIL estão também abertos ao público em geral, para os interessados na compra e venda de imóveis ou em encontrar soluções para remodelações/construção nas suas casas.





Tektónica

6, 7 e 8 de outubro – das 11h às 19h

9 de outubro – das 14h às 20h





SIL

7 e 8 de outubro – das 11h às 19h

9 de outubro – das 14h às 20h

10 de outubro – das 14h às 19