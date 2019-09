Sandra Helena - Artista cantora da musica popular portuguesa

Iniciou a carreira de cantora num conjunto português em França. Com esta grande escola musical, e tendo encontro memorável com o grande artista « Luis Filipe Reis », decide dar inicio a uma longa carreira artística junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo...





Em 1995 – Grava o seu 1° álbum, apadrinhado por Luis Filipe Reis, sendo este mesmo de autoria e composiçao do maior Produtor de sempre, " RICARDO LANDUM ". Neste álbum destaca-se o 1°grande sucesso de Sandra Helena, intitulado : " Nao há como um homem Português ".



1997 – Depois do enorme sucesso que conheceu o seu 1° álbum, grava um novo trabalho que lhe permite de atingir os lugares cimeiros de vários Tops da musica Portuguesa, rádios e televisoes, com o tema, " Olhos de Gata ". O Sucesso deste álbum atingiu vendas superiores a 150 000 unidades disco de ouro.





Em 1999, continuando com uma carreira ascendente, a cantora decide gravar o seu 3° álbum « Olha nos meus olhos ». Um trabalho composto com temas bem dançantes e populares que lhe valem, uma vez mais, um enorme sucesso.





2003 foi o ano de mudança de Editora, mas guardando sempre o seu estilo musical, grava mais um álbum de sucesso intitulado «A tua boca morena ». Este tema marca presença em todas as playlist musicais de rádios portuguesas, nacionais e estrangeiras, assim como várias passagens televisivas nos canais de tv portuguesas.





O sucesso de Sandra Helena desperta interesse pela editora francesa Sony, com quem grava um tema inédito «Envie». Este tema foi escolhido para concorrer ao Festival da Eurovisão. Sandra Helena grava o tema mas recusa em representar a França, dado que o coração palpita pelo seu país natal, Portugal. Apesar de recusar, a editora multinacional consegue convencer a Sandra Helena em incluir o tema onde se encontram diversos temas de grandes artistas tais como Lara Fabian, Patricia Kaas, entre outros.





Nesse mesmo ano, Tony Carreira, convida a artista para fazer a abertura do seu espectáculo numa das salas mais míticas de França: o Olympia de Paris.





Em 2005 lança novo álbum " Feliz em Portugal " que atinge mais um enorme sucesso de popularidade e recorde de vendas.





2007 – após varias centenas de espectáculos pelas comunidades portuguesas espalhados pelo mundo fora e em Portugal, sempre transmitindo alegria, Sandra Helena deseja fazer uma paragem musical para se dedicar mais a família e aos filhos e poder descansar.





2015 – O grande regresso da cantora para gravar um 1° Single acompanhado com Video Clip " "A última carta " disponível em audio em todas as plataformas de vendas digitais e no youtube. Convidada pelo artista Luis Filipe Reis para uma primeira parte no Olympia de Paris em Janeiro 2017.





2017 – A sua carreira continua a crescer e desta vez, grava um tema especial de Verão "Que calor " e " Anjo protetor ". Para recordar todos os seus sucessos, e agradecer a todos os seus fãs espalhados pelo mundo, grava um Best Of recordando os melhores temas da sua carreira acompanhada com os seus músicos e prepara assim o seu regresso aos palcos.





A Editora Red Records France aposta na artista Sandra Helena para levar a musica portuguesa em toda a parte do mundo onde se encontram portugueses e não só...Já no próximo dia 07 de Setembro 2019, Sandra Helena ira cantar em duo com o Grande artista Big Tom oriundo das Ilhas de Martinique e começa assim uma nova carreira artística começando a levar a nossa musica além fronteiras...





2019- Espectáculo em Argenteuil que marca o regresso efetivo da artista Sandra Helena.

Convidada para o espectáculo na maior festa franco-portuguesa da região parisiense que juntou cerca de 30.000 pessoas em dois dias. O ultimo tema "Imagina" 388.000 visualizações no facebook. Sandra Helena, a aposta certa para um grande espetáculo...





Contactos:

Sr dos Santos: 249 88 17 37

Mail: redrecordsfrance@gmail.com